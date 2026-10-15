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USR-iștii, în frunte cu fostul lider, Cătălin Drulă, au depus plângere în Parlament împotriva numirii noii conduceri a TVR și a Radiodifuziunii Române. Au sesizat și CCR-ul

Ruxandra Radulescu
USR-iștii, în frunte cu fostul lider, Cătălin Drulă, au depus plângere în Parlament împotriva numirii noii conduceri a TVR și a Radiodifuziunii Române. Au sesizat și CCR-ul
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Cătălin Drulă, fostul lider USR, alături de alți cinci membrii de partid, au depus o plângere prealabilă în Parlament, împotriva numirii Sorinei Matei la conducerea TVR și a lui Răzvan Ioan Dincă, ca director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). În urmă cu aproximativ o săptămână, USR și PNL s-au adresat și Curții Constituționale a României, privind decizia prin care a fost desemnată conducerea interimară din fruntea celor două instituții.

Semnatarii plângerii prealabile depuse în Parlamentul României sunt Cătălin Drulă, Diana Stoica, Gheorghe Șipoș, Cynthia Ioana Păun, Narcis Mircescu și Paul Alexandru Dimitriu, după cum arată documentele intrate în posesia Gândul.

Cei șase senatori și deputați USR solicită Parlamentului revocarea deciziei din 8 septembrie 2026, de numire la conducerea interimară a Televiziunii Române pe Sorina Matei, precum și a lui Răzvan Dincă la conducerea Radiodifuziunii Române.

Motivele invocate de USR-iști împotriva numirii noii conduceri a TVR și  a SRR

Contestatarii deciziei susțin că numirea Sorinei Matei și a lui Răzvan Ioan Dincă în fruntea celor două instituții ar fi „nelegală„.

Motivul invocat de Cătălin Drulă și ceilalți membrii USR este că Hotărârea publicată în Monitorul Oficial „nu identifică ședința comună a Camerelor care nu s-ar fi putut întruni din lipsă de cvorum şi nici actul de respingere a raportului anual care ar fi atras demiterea de drept a consiliului de administraţie”, potrivit documentului, întrat în posesia Gândul.

Mai exact USR-iștii contestă „îndeplinirea condițiilor legale” pentru desemnarea noii conduceri TVR și SRR şi solicită „prezentarea documentelor care ar demonstra existenţa lor la data adoptării hotărârii„.

USR și PNL au depus plângere la Curtea Constituțională împotriva numirii conducerii TVR și SRR

Parlamentarii USR și PNL au depus plângere prealabilă cu privire la hotărârile prin care PSD și AUR și-au dat mâna pentru a schimba, „cu încălcarea prevederilor legale”, conducerile radioului și televiziunii publice.

De asemenea, cele două partide au sesizat Curtea Constituțională. USR și PNL au solicitat revocarea integrală a hotărârilor, pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale, întrucât nu a existat vreo ședință comună a Camerelor care să nu se fi întrunit din lipsă de cvorum.”

Practic, senatorii și deputații au fost privați de dreptul de a se pronunța asupra numirii președintelui CA al SRTv, respectiv CA al SRR, care îndeplinește și funcția de director general”, se arată în comunicatul de presă transmis de cele două partide.

În luna septembrie, Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au aprobat noile conduceri interimare la Societăţilor Române şi Radio şi Televiziune. La Radio a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTV – jurnalista Sorina Matei, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

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