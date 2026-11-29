Călin Georgescu a transmis o dezmințire publică în toiul nopții, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora acestuia i-ar fi fost propusă conducerea partidului CDU, ofertă pe care ar fi refuzat-o. Georgescu neagă categoric orice legătură cu formațiunea politică și lansează un avertisment juridic la adresa lui Constantin Telegan, persoana care ar fi făcut aceste afirmații.

Într-un mesaj datat 29 noiembrie 2026, publicat sub titlul „DEZMINȚIRE PUBLICĂ și AVERTISMENT JURIDIC”, Călin Georgescu susține că nu îl cunoaște pe Constantin Telegan și că nu a purtat niciodată vreo discuție cu acesta, indiferent de mijlocul de comunicare.

„Nu cunosc această persoană. Nu am comunicat niciodată cu aceasta, telefonic, în scris, direct sau indirect, sub nicio formă”, a transmis Călin Georgescu.

Călin Georgescu susține că un e-mail atribuit lui ar fi fost falsificat

Georgescu respinge, de asemenea, informațiile referitoare la o eventuală implicare a sa în partidul CDU și susține că documentul prezentat în spațiul public drept o corespondență a sa ar fi fost contrafăcut.

„Nu am și nu am avut nicio legătură cu partidul denumit CDU. Pretinsa corespondență din imagine, atribuită mie, este un email contrafăcut, prezentat în mod mincinos ca fiind transmis de mine. Afirmațiile privind presupuse convorbiri telefonice, solicitări sau instrucțiuni din partea mea sunt în totalitate mincinoase”, se arată în mesajul semnat de Călin Georgescu.

Avertisment juridic și solicitare adresată presei

În aceeași postare, Călin Georgescu îi solicită lui Constantin Telegan să înceteze răspândirea unor asemenea informații, invocând posibilele consecințe de natură penală ale faptelor pe care i le impută.

„Pun în vedere acestei persoane că falsificarea, folosirea de documente false, atribuirea de declarații, documente și comunicări false în numele meu constituie infracțiuni și îi solicit să înceteze”, a mai transmis Georgescu.

Totodată, acesta a lansat un apel către instituțiile de presă, cărora le cere să verifice autenticitatea informațiilor înainte de publicare și să le rectifice pe cele pe care le consideră false.

„Solicit presei să verifice riguros autenticitatea informațiilor înainte de difuzare și să rectifice de îndată informațiile false deja propagate”, a conchis Călin Georgescu.

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