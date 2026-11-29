Fostul premier, Petre Roman, a vorbit despre controversele legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și recentele declarații ale președintelui Nicușor Dan pe acest subiect. Petre Roman spune că în cazul anulării scrutinului: ”Decizia CCR este întemeiată, dar oamenii au rămas cu o impresie care se traduce în neîncredere”. Petre Roman atrage atenția că întreaga situație din 2024 are nevoie de o clarificare riguroasă din partea președintelui Nicușor Dan, întrucât acesta ”este principalul beneficiar al reluării scrutinului prezidențial”. Declarațiile fostului premier au fost făcute, în exclusivitate, la România TV.

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”Intervențiile publice ale lui Klaus Iohannis au alimentat confuzia”

Petre Roman consideră că în cazul controverselor legate de anularea alegerilor prezidențiale, evenimentul nu a fost pe deplin explicat românilor. Petre Roman spune că hotărârea luată în unanimitate de judecătorii constituționali a avut la bază prerogativele fundamentale ale instituției, dar intervențiile publice ale lui Klaus Iohannis au alimentat confuzia.

”Curtea Constituțională trebuia să se refere nu cumva strict la procesul electoral? Nu, Constituția prevede în mod expres, ca funcție, ca prerogativă, aceea de a apăra Constituția. Cu acea decizie pe care a luat-o CCR s-a referit la faptul că procesul electoral nu a fost constituțional. Sigur, au fost probleme atunci, probleme serioase, în sensul că s-au făcut speculații pur și simplu neexplicate, anunțate dar neexplicate de președintele Klaus Iohannis. Nu văd de ce a trebuit să intervină în sensul acesta. Dacă în CSAT s-a discutat tema interferenței în alegeri cu documente, din cauza aceasta avem o temă neterminată, nefinalizată. CCR nu a primit decât în ultimă instanță, și nu de la CSAT, și a trebuit să acționeze CCR, a fost decizie unanimă, în baza acestei prerogative de a apăra Constituția, constituționalitatea unui proces electoral.”, a transmis fostul premier.

Petre Roman atrage atenția că întreaga situație din 2024 are nevoie de o clarificare riguroasă din partea președintelui Nicușor Dan, arătând că acesta este principalul beneficiar al reluării scrutinului prezidențial.

”Eu cred, nu sunt singurul, desigur, că întreaga investigație a acelui moment trebuie făcută serios pentru a nu mai avea asemenea ieșiri unipersonale. Domnul Nicușor Dan este beneficiarul, până la urmă, pentru că după ce procesul a fost luat de la zero a apărut ca și candidat. Ceea ce a spus dumnealui nu corespunde cu ce s-a întâmplat, din moment ce CCR a dat o decizie motivată vine și vorbește despre alte lucruri, în baza căror elemente apar altele? Baza nu poate fi alta decât decizia constituțională.”, a mai spus fostul premier la România TV.

Fostul șef al Executivului a mai spus că lipsa unor explicații transparente din partea autorităților a lăsat urme adânci în percepția publică.

”Dacă vrem să respectăm procesul democratic, ceea ce cred că vrem cu toții, dacă ne dorim foarte mult ca alegerile să fie curate, să nu fi fost influențate într-un fel sau altul, atunci din punct de vedere constituțional, democratic, nu avem altă soluție ca bază decât decizia CCR. Dacă această decizie, care la vremea respectivă eu am găsit că este întemeiată, în jurul ei s-au creat tot felul de speculații. Acestea nu au fost corect tratate, investigate. Din cauza aceasta, oamenii au rămas cu o impresie care se traduce în suspiciune, în neîncredere.”, a mai menționat Petre Roman.