Atacuri în rafală la adresa jurnalistei Sorina Matei. După numirea sa la șefia TVR, diverse reacții au început să apară pe rețelele de socializare. De mai bine de 24 de ore, USR o critică și o atacă prin mai multe postări publicate pe pagina formațiunii și nu numai. Partidul politic susține că alegerea jurnalistei pentru conducerea interimară a Televiziunii publice ar fi fost rezultatul unei înțelegeri între PSD și AUR și îl numesc „un precedent extrem de periculos”. Nu este însă clar dacă cei de la USR sunt deranjați de faptul că Sorina Matei este cunoscută ca fiind o jurnalistă extrem de incomodă, inclusiv la adresa USR.

Sorina Matei, jurnalistă cu o experiență de aproape 30 de ani în presă, a fost votată de Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și urmează să preia, pentru o perioadă de 60 de zile, funcția de director interimar al instituției, în locul Adrianei Săftoiu.

USR acuză că AUR a pus mâna pe TVR cu ajutorul PSD-ului „disperat să ajungă la guvernare”

Prima postare pe pagina formațiunii a fost despre faptul că AUR trăiește din conspirații, propagandă și atacuri asupra instituțiilot democratice, iar acum conduc direct prin jurnalista Sorina Matei televiziunea publică. De asemenea, au adăugat că PSD din disperare să ajungă la guvernare „să fure”, i-a lăsat pe cei de la AUR să acapareze presa prin propunerea jurnalistei la șefia TVR.

„Sorina Matei (da, de la Gândul), propusă de AUR, ajunge la conducerea TVR prin votul noii majorități PSD-AUR. E un precedent extrem de periculos. Un partid extremist, care trăiește din conspirații, propagandă și atacuri asupra instituțiilor democratice, primește acum acces direct la conducerea televiziunii publice.

Din disperarea PSD de a ajunge să guverneze pentru a fura, lasă partidele extremiste să captureze presa publică și fake news-urile să primească microfon de la stat”, scrie pe pagina USR de Facebook.

Dominic Fritz spune că AUR a instalat-o pe Sorina Matei la TVR

După reacția de pe pagina USR, a venit și Dominic Fritz cu un atac la adresa jurnalistei. Liderul USR acuză că „AUR a instalat-o la conducerea interimară a TVR, cu voturile PSD, desigur. La schimb, AUR a votat omul PSD la Radioul Public”.

Dominic Fritz acuză că schimbarea conducerii TVR s-ar fi făcut printr-o decizie controversată a CCR, pe care o consideră nejustificată. El susține că AUR a contestat la CCR o hotărâre cu privire la membrii Consiliului de Administrație, însă Curtea ar fi mers mai departe și ar fi decis, în motivarea acelei hotărâri, și încetarea mandatului conducerii TVR.

Radu Miruță: „România pune șef al Televiziunii Publice o propunere AUR, partid care răspândește propaganda georgistă”

Valul de critici venit din partea USR nu s-a oprit aici. Lui Dominic Fritz i s-a alăturat și colegul său de partid, Radu Miruță. Ministrul interimar al Apărării reproșează că, „în primul război hibrid”, România a pus în fruntea televiziunii publice o propunere a AUR care „răspândește propaganda georgistă, pro-rusă, cu voturile PSD”.

Și nu doar partidul USR e nemulțumit de numirea Sorinei Matei la șefia TVR, preșdintele PNL Dolj vine cu aceleași critici și acuzații.

Raluca Turcan s-a alăturat și ea valului de acuzații la adresa jurnalistei. Aceasta avertizează că AUR și PSD împart funcții cu votul Parlamentului și de data aceasta au pus mâna pe TVR și radioul public.

USR a atacat-o pe Sorina Matei în ultimele 24 de ore

Formațiunea Uniunea Salvați România au venit cu o adoua postare legată de jurnalista Sorina Matei. Prin noua lor postare au simțit să întârească ideea că Sorina Matei a ajuns directoarea interimară a TVR printr-un schimb de voturi între AUR și PSD. USR a notat că Televiziunea publică „trebuie să informeze corect și independent, nu să devină monedă de schimb în negocieri politice”.

Sorina Matei a spus în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că o interesează situația financiară a TVR-ului

Sorina Matei a făcut primele declarații după numirea acesteia la șefia TVR în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”. Jurnalista a punctat că o interesează situația financiară a TVR-ului și conținutul să fie cât mai echlibrat, echidistat și imparțial

„Mă interesează situația financiară a Televiziunii Române, mă interesează conținutul să fie cât mai echilibrat și mult mai mult accent pus pe jurnalism. Mă interesează să fie echidistant și imparțial”, a spus Sorina Matei la Gândul.

De ce a acceptat Sorina Matei șefia TVR

Sorina Matei e de părere că este o provocare profesională și că până acum la conducerea TVR au fost puși oameni „preponderenți cu susținere politică”. Jurnalista a adăugat că televiziunea și-a făcut imaginea aceasta că este condusă de partidele politice

„Am o idee în ceea ce m-am băgat, dar cred că este și o provocare profesională. La TVR, în general, au fost propuși oameni preponderent cu susținere politică, înfipți, și s-a creat în societate această imagine a TVR-ului ca o mașinărie în care lucrurile merg în funcție de cum doresc partidele politice și nu în funcție de cum ar trebui să funcționeze o instituție de presă, pentru că TVR este o instituție de presă”, a susținut Sorina Matei în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei a debutat în presă în 1997, inițial în presa scrisă. A lucrat ca reporter la Jurnalul Național, înainte de a face pasul spre televiziune, în 2003. În această perioadă a acoperit intens zona politică. A fost acreditată timp de aproximativ 12 ani la Palatul Cotroceni, în mandatele președinților Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu, devenind unul dintre cei mai titrați corespondenți.

S-a specializat, de asemenea, în domeniul justiției. Dezvăluirile și anchetele sale au zguduit sistemul în repetate rânduri. A lucrat aproximativ șase ani în presa scrisă, ca jurnalist și reporter special.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic. După Antena 3, au urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News. În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

Șef nou și la Radioul Public

La Societatea Română de Radiodifuziune, a fost propus Răzvan Dincă, cel care a mai condus instituția în perioada 2021-2025.