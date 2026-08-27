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Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare

Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
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O scrisoare care a ajuns în posesia Radio Free Europe/Radio Liberty face dezvăluiri despre atacuri iminente ale Rusiei asupra statelor baltice.În scrisoare sunt aduse în discuție intensificarea încălcărilor spațiului aerian și al incursiunilor cu drone. Scrisoarea a fost trimisă și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fiind semnată de trei comisari europeni baltici, Kaja Kallas, Andrius Kubilius și Valdis Dombrovskis, precum și de comisarii polonezi și finlandezi.

La începutul lunii, serviciile de informații americane au avertizat că Vladimir Putin se pregătește să ordone în toamnă un atac limitat asupra flancului estic al NATO.

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Rusia ar putea ataca statele baltice în toamnă. Ce obiectiv urmărește Putin

Scrisoarea a fost datată din 30 iulie și reprezintă un semnal de alarmă privind agresiunea rusă. Tensiunile dintre NATO și Rusia au culminat cu vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova pe 25 august, despre care s-a speculat că acesta ar fi atenționat Kremlinul să nu atace NATO.

Potrivit scrisorii aflată în posesia Radio Free Europe,atacul Rusiei ar viza țările baltice, precum Estonia, Letonia și Lituania.

Cum se pregătește Estonia pentru războiul cu Rusia

The Wall Street Journal a publicat pe 6 august un articol care cita serviciile de informații ale SUA că Rusia ar putea testa vulnerabilitatea NATO printr-un atac limitat ce ar putea avea loc în toamnă.Scenariile variază, de la un atac cibernetic la o incursiune a trupelor de mică amploare într-o țară de pe flancul estic al NATO.

Letonia, Lituania și Estonia se pregătesc de peste un deceniu pentru a contracara un potențial atac rusesc. Cele trei state ar urma să atingă obiectivul NATO de a investi 5% din PIB în apărare. Take DefSecIntel Solutions, o companie estoniană de inteligență artificială, a analizat imagini și informații.

„Am decis să fim alături de colegii noștri ucraineni; din toamna anului 2022, ne aflăm în prima linie împreună cu ei. Iar tehnologiile noastre sunt utilizate acolo. Acest lucru ne-a oferit, cu siguranță, un impuls major”, a declarat pentru Current Time Jaan Hein, vicepreședintele companiei.

El a precizat că produsul companiei este utilizat pentru protejarea frontierelor Estoniei, precum și ale altor aproximativ zece țări. O altă companie estoniană, Wayren, a dezvoltat un program de instalat pe smartphone-uri, tablete și alte dispozitive de pe câmpul de luptă pentru a proteja schimbul de date împotriva interferențelor externe.

„Estonia este unică în anumite privințe: fiind o țară mică, cu o industrie de dimensiuni relativ reduse, ne specializăm în tehnologii de ultimă generație. Nu ne concentrăm atât pe platforme de mari dimensiuni, precum tancurile sau navele – așa cum fac țările mai mari –, ci pe soluții inteligente și inovatoare care pot fi integrate în astfel de sisteme, oferind astfel un avantaj”, a declarat pentru Current Time Henri Harm, cofondatorul companiei.

Tensiunile dintre NATO și Rusia, la cote istorice. Ambasada Rusiei de la Londra este vacantă

Putin urmărește să divizeze NATO pe fondul sprijinului intensificat al aliaților europeni pentru Ucraina, care în ultimele luni, a atacat sporadic cu drone infrastructura energetică de pe teritoriul Federației Ruse. Kremlinul l-a retras pe ambasadorul rus de la Londra, fără a desemna un înlocuitor după ce a acuzat guvernul britanic că a ales calea confruntării prin furnizarea de drone britanice Ucrainei, acestea fiind folosite la atacurile asupra Rusiei din ultima perioadă.

Sursa Foto: Shutterstock/Armata Estoniei, Facebook

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