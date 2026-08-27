Ponta amintește că Guvernul său a alocat banii pentru teatrul din Republica Moldova vizitat astăzi de Nicușor Dan

Fostul premier Victor Ponta semnalează un moment din vizita lui Nicușor Dan care a trecut neobservat și anume prezența președintelui pe șantierul teatrului Bogdan Petriceicu Hașdeu, pentru care s-au alocat bani în timpul mandatului său și unde nu s-a realizat nimic de 12 ani. „Pot să pun pariu că nimeni nu l-a informat pe președintele Nicușor Dan că obiectivul cultural vizitat astăzi, finanțat din banii statului român, reprezintă un exemplu relevant pentru dezastrul ultimilor ani din Moldova și din România”, a precizat Ponta. El i-a acuzat pe liderii din România și Republica Moldova că fac propagandă pentru a ascunde realitățile.

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„Dincolo de amuzament, este de plâns!”

„Președintele Nicușor Dan se află în Republica Moldova, iar primul obiectiv pe care l-a vizitat a fost șantierul Teatrului „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul — proiect pentru care Guvernul „Ponta” a alocat fondurile în 2014 și unde am pus oficial piatra de temelie, alături de premierul Iurie Leancă!

Mă amuză modul în care propaganda din Republica Moldova — de aceeași sorginte ideologică și cu aceeași finanțare ca „sora” sa din România — s-a străduit să ascundă faptul că Ponta a alocat banii și că au trecut 12 ani fără să fie terminat un biet teatru de provincie!

Dar, dincolo de amuzament, este de plâns! Pot să pun pariu că nimeni nu l-a informat pe președintele Nicușor Dan că obiectivul cultural vizitat astăzi, finanțat din banii statului român, reprezintă un exemplu relevant pentru dezastrul ultimilor ani din Moldova și din România. Pentru că, în 12 ani, nu au reușit să refacă o clădire. Pentru că, atât în România, cât și în Moldova, totul se face în ultima vreme exact după modelul istoric al „satelor lui Potemkin”. Totul este o propagandă nerușinată, care „vopsește” o realitate tristă!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

„Liderii celor două țări vizitează șantierele începute în 2014 și se laudă cu „realizările”

Fostul premier reamintește proiectele realizate în Republica Moldova în timpul mandatului său și enumeră câteva dintre ele.

„În 2014, România a reușit să conecteze Republica Moldova la sistemul nostru energetic și să o ajute să scape de dependența față de Rusia. Tot atunci am construit grădinițe, am dus SMURD-ul peste Prut și am reparat spitale și instituții de cultură. În 2026, liderii celor două țări vizitează șantierele începute în 2014 și se laudă cu „realizările”, asemenea lui Potemkin în fața împărătesei Ecaterina!”, a precizat Ponta.

El își încheie postarea cu un mesaj pentru conducătorii ambelor țări și-i atenționează că adevărul despre sărăcirea românilor va ieși într-o zi la iveală.

„Propaganda nu durează însă niciodată la nesfârșit. Adevărul despre sărăcirea românilor de pe ambele maluri ale Prutului și despre conducătorii lor, mulțumiți doar de felicitările primite de la străini, nu poate fi îngropat pentru totdeauna!