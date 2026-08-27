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Papa Leon al XIV-lea, inclus de Vanity Fair pe lista celor mai bine îmbrăcate persoane din lume

Papa Leon al XIV-lea, inclus de Vanity Fair pe lista celor mai bine îmbrăcate persoane din lume Galerie Foto 1
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Adidașii Nike, șapca de baseball și sutana papală nu par, la prima vedere, o combinație vestimentară firească. Pentru revista americană Vanity Fair, însă, stilul Papei Leon al XIV-lea este suficient de original pentru a-i aduce un loc în clasamentul celor mai bine îmbrăcate persoane din lume. Revista spune că suveranul pontif și-a ridicat simțul stilului la „înălțimi cerești”.

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Papa Leon al XIV-lea, printre „Originali”

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, se numără printre personalitățile incluse în primul clasament al acestui deceniu realizat de Vanity Fair, dedicat celor mai elegante persoane din lume în 2026.

Suveranul pontif a fost inclus în categoria „The Originals” („Originalii”), alături de personalități precum Björk, Spike Lee și Rosalía.

În clasamentul Vanity Fair apar personalități din domenii foarte diferite, de la muzică și cinematografie până la sport, artă și cultură.

Cine sunt ‘Originalii’ selectați de Vanity Fair

  • Hilton Als – scriitor
  • Björk – cântăreață
  • Thelma Golden – directoare de muzeu
  • Spike Lee – regizor
  • Pope Leo XIV – Papa Leon al XIV-lea
  • Alysa Liu – patinatoare olimpică
  • Colby Mugrabi – antreprenoare
  • Sandy Powell – creatoare de costume
  • Rosalía – cântăreață
  • Yseult – cântăreață

Actrița și scriitoarea Michaela Coel, vedeta pop Harry Styles și fotbalistul Erling Haaland se numără, la rândul lor, printre personalitățile apreciate de revistă pentru că sunt considerați pionieri ai modei și surse de inspirație, aflați „mereu în centrul atenției”.

„Au stil personal, asta și o perspectivă unică”

Vanity Fair explică faptul că membrii acestei selecții nu au fost aleși doar pentru hainele pe care le poartă, ci pentru felul în care își construiesc și își exprimă identitatea prin stil.

„Ceea ce au în comun persoanele din această listă este faptul că, în ceea ce privește stilul personal, îl au din plin, asta și o perspectivă unică”, a declarat Vanity Fair.

„Lista din acest an îi onorează pe cei care fac mai mult decât să poarte haine cu stil sau să-și trăiască viața în ținute complete, de la cap până în picioare, oferite de agenții de PR entuziaști. Sunt persoane pasionate de modă, a căror sete de frumusețe și de reinventare de sine este la fel de insațiabilă ca și gustul lor unic”, a precizat revista.

De la sutană la adidași Nike

În cazul Papei Leon al XIV-lea, Vanity Fair a pus accentul pe naturalețea cu care acesta își poartă ținutele și pe faptul că stilul său nu pare să fi fost afectat de alegerea sa ca suveran pontif.

Revista îl prezintă pe Leon al XIV-lea, a cărui ocupație este menționată sec drept „șeful Bisericii Catolice”, drept o prezență elegantă și originală în lumea modei.

„Chiar înainte de a deveni papă, Leo, (cunoscut anterior ca) părintele Bob, și-a ridicat modestul său sutana crem la înălțimi cerești, asortând-o cu adidași Nike. Motivul pentru care a devenit celebru în lumea modei: Leo și-a păstrat simțul ironiei și al lejerității, purtând uneori șepci de baseball”, se menționează în articol.

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