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Cum împarte Guvernul cele 16,6 miliarde de euro din SAFE. Peste jumătate din sumă va fi alocată Ministerului Apărării Naționale

Cum împarte Guvernul cele 16,6 miliarde de euro din SAFE. Peste jumătate din sumă va fi alocată Ministerului Apărării Naționale
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În cursul zilei de joi, 27 august, Guvernul României a aprobat repartizarea fondurilor din Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), fiind vorba despre 16,6 miliarde de euro. Peste jumătate din sumă va fi alocată Ministerului Apărării Naționale. Ieri, țara noastră a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro. Suma reprezintă 15% din total.

Cea mai mare parte din fondul de 16,6 miliarde de euro, și anume 9,7 miliarde de euro, va reveni Ministerului Apărării Naționale (MApN). Astăzi, instituția a anunțat că România a primit prima plată în cadrul instrumentalului SAFE.

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„Ministerul Apărării Naționale salută efectuarea de către Comisia Europeană, la 26 august, a primei plăți către România în cadrul instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în valoare de 2,5 miliarde de euro. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro de care beneficiază România prin acest instrument.

Prefinanțarea marchează o nouă etapă în implementarea proiectelor asumate de România prin SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august și septembrie, MApN efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în România.

Plățile vizează, între altele, radare, elicoptere, muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antidronă și sisteme de apărare antiaeriană.

Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării Armatei României și dezvoltarea unor capabilități avansate, concomitent cu creșterea capacității industriei naționale de apărare de a produce și integra tehnică militară în România”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN), printr-un comunicat.

Cum se împart cele 16,6 miliarde de euro

  • Ministerul Apărării Naționale – 9,7 miliarde de euro alocate;
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – 4,2 miliarde de auro alocate;
  • Ministerul Afacerilor Interne – peste 2,1 miliarde de euro alocate;
  • Serviciul Român de Informații – circa 501 milioane de euro alocate;
  • Serviciul de Protecție și Pază – peste 68,1 milioane de euro alocate;
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale – peste 38,5 milioane de euro alocate;
  • Serviciul de Informații Externe – circa 32,3 milioane de euro alocate;
  • Administrația Națională a Penitenciarelor – 33,2 milioane de euro alocate.

Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern pentru aprobarea repartizării fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei”. Foto: Guvernul României

Banii din programul SAFE vor fi folosiți exclusiv pentru proiectele incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Planul cuprinde 35 de proiecte. Aproximativ 75% din fonduri sunt destinate echipamentelor militare, ordinii publice și apărării civile. Restul de 25% va merge către infrastructura rutieră de interes național.

România a primit miercuri, 26 august, prima tranșă din programul european SAFE. Suma este de 2,5 miliarde de euro, adică 15% din suma alocată total.

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