OFF The Record. Invitat: Victor Ponta, fost premier al României

De peste 110 zile, România nu are Guvern cu puteri depline iar președintele României nici nu se grăbește cu desemnarea unui nou premier.

Cine blochează cu adevărat constituirea unui nou Guvern și de ce? De ce evită președintele desemnarea unui nou premier?

Cât de fragmentată este România între blocul globalist și cel suveranist? Cum a făcut USR scut pentru Dominic Fritz pe Legea Integrității? Cine plătește pentru că românii a pierdut 770 de milioane de euro din cauza neadoptării legii salarizării?

Unde a greșit PSD în strategia de a-l demite pe Ilie Bolojan? Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan după ce va fi desemnat un nou premier?

Va reuși AUR să-l suspende pe Nicușor Dan?

La toate aceste întrebări și multe altele – răspunde Victor Ponta, fost premier al României.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.