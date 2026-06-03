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Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE

Bilanț sumbru. România înregistrează cea mai mare rată a mortalității evitabile din UE
Cancer. Foto: Pexels
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Bolnavii de cancer așteaptă peste 1.000 de zile pentru acces la tratamente inovatoare. România continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalității evitabile din Uniunea Europeană, atrag atenția reprezentanții Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

În 2026, România este ultima din Europa la screening oncologic, iar pacienții așteaptă enorm, peste 1.000 de zile pentru acces la tratamente inovatoare, potrivit Mediafax.

„Cancerul nu așteaptă, însă sistemul românesc continuă să le ceară pacienților să o facă”

Țara noastră continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalității evitabile din Uniunea Europeană. În timp ce alte state discută tot mai aplicat despre medicina personalizată și inteligența artificială în sănătate, nepermis de mulți români încă se luptă să obțină la timp un diagnostic, o investigație sau un tratament care le poate salva viața.

„Cancerul nu așteaptă, însă sistemul românesc continuă să le ceară pacienților să o facă”, avertizează FABC, la cea de-a XVIII-a ediție a Conferinței Naționale a Pacienților cu Cancer, desfășurată sub tema „De la Prețul Așteptării la Puterea Acțiunii”, desfășurată la Brașov.

Timp de 3 zile, pacienți, supraviețuitori de cancer, reprezentanți ai autorităților, profesioniști din domeniul sănătății și organizații ale societății civile au analizat principalele obstacole din calea accesului la diagnostic, tratament și servicii de suport. Au fost formulate propuneri concrete pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic din România.

Bolnavii cer acces mai facil la tratamente inovatoare

În cadrul conferinței, au fost prezentate Rezoluția Supraviețuitorilor 2026 și prioritățile strategice FABC pentru 2027, a fost lansat Manifestul pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic și a fost publicat primul Mini Ghid al Supraviețuitorului de Cancer.

Aceste documente propun măsuri realiste pentru:

  • reducerea timpilor de diagnostic și acces la tratament
  • asigurarea accesului echitabil la investigații și biomarkeri
  • dezvoltarea unui program național dedicat supraviețuitorilor de cancer
  • consolidarea mecanismelor de navigare și coordonare a pacienților în sistemul de sănătate
  • susținerea reintegrării socio-profesionale și creșterea implicării pacienților în procesele de decizie care le influențează viața.

Descoperire revoluționară în medicină: tehnologia care distruge tumorile cancerigene

„Pacienții cu cancer nu mai pot plăti prețul așteptării. România are nevoie de obiective clare, termene asumate și mecanisme de monitorizare. Care să transforme strategiile și planurile existente în rezultate concrete pentru oameni. Accesul la diagnostic precoce, tratament și servicii de suport trebuie să devină o prioritate reală a sistemului de sănătate”, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Avertisment: Proiectul de ordin CNAS ar urma să fie decis printr-o formulă administrativă

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România atrage atenția asupra proiectului de ordin publicat recent de CNAS. Acesta, care permite accesul furnizorilor privați la programele naționale de sănătate ar urma să fie decis printr-o formulă administrativă. Însă, fără ca instituția să prezinte un studiu de impact care să arate câți pacienți vor fi afectați. Dar și care vor fi consecințele asupra accesului la tratament.

„Pacienții nu sunt o formulă matematică, iar dreptul lor la tratament nu poate fi condiționat de calcule birocratice care nu măsoară listele de așteptare, întârzierile diagnostice sau efectele reale asupra sănătății și supraviețuirii”, potrivit FABC.

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