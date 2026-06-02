Din ce în ce mai mulți români aleg „calea străinătății”. Chiar cifrele oficiale, furnizate de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, alcătuiesc un tablou general îngrijorător. „România Onestă” a lui Nicușor Dan și „România Austerității” a premierului demis Ilie Bolojan sunt, în ultimă instanță, aceeași țară. Una ca o ușă deschisă prin care pleacă, an de an, cei care caută o viață mai bună pe alte meleaguri, dezamăgiți de lipsa perspectivelor din propria țară. Datele care vin tocmai de la Guvernul României, de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni sunt șocante: 10 milioane de români ar trăi în afara granițelor țării. Institutul Național de Statistică (INS), arată că populația rezidentă a României este de 19 milioane de locuitori. Practic, încă o jumătate din România trăiește în afara țării.

Numărul românilor de pretutindeni este estimat în acest moment la aproape 10 milioane, incluzându-i atât pe românii care trăiesc în comunitățile din diaspora, cât și pe cei care trăiesc în comunitățile istorice/tradiționale din țările aflate în vecinătatea României.

Din România nu pleacă doar forță de muncă pentru șantierele de construcții sau pentru câmpurile agricole ale altor țări. Din România pleacă medici, profesori, arhitecți, cercetători, IT-iști și chiar antreprenori care pun bazele unor afaceri în țările de adopție.

Salariile mici, taxele și impozitele din ce în ce mai mari teama permanentă pentru ziua de mâine

Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), instituție aflată în subordinea Guvernului României, aproape 10 milioane de români au plecat din țară, un adevărat exod.

România este pe locul doi, în lume, la emigrație după Siria, potrivit ONU, iar principalul motiv al „exodului” populației este dorința unui trai mai decent. (mai multe detalii AICI

Din păcate, trendul este unul crescător, ceea ce înseamnă că românii plecați din țară – chiar dacă nu uită România – nu mai vor să se întoarcă „acasă”.

Gândul prezintă cifrele seci ale unei realități îngrijorătoare, cu mențiunea că pe site-ul DRP nu sunt actualizate informațiile despre numărul românilor stabiliți în SUA (neoficial – 1 milion), Canada (peste 200.000) și Australia (între 30.000 și 50.000). „Secţiunea COMUNITĂŢI ROMÂNEȘTI este în curs de actualizare”, se precizează pe site.

Italia. 1.200.000 de români, cea mai numeroasă comunitate străină

Comunitatea românească din Italia numără aproximativ 1.200.000 de cetățeni români rezidenți. Este cea mai numeroasă comunitate străină din Italia.

Cea mai mare preponderență a comunității românești este în regiunile centrale și de nord, fiind concentrată în regiunea Lazio, cu zona metropolitană a Romei.

Majoritatea românilor lucrează în sectorul serviciilor (peste jumătate din numărul românilor rezidenți în Italia), în industrie și agricultură.

În ultimii ani a crescut și numărul oamenilor de afaceri români. Preponderent, aceștia s-au îndreptat către domeniul construcțiilor.

Spania. Aproximativ 1 milion de români, cea mai mare comunitate de străini

Comunitatea românească din Spania reprezintă cea mai mare comunitate de străini din Spania. Este a doua comunitate de români din străinătate ca mărime.

În Spania trăiesc, potrivit cifrelor oficiale, aproximativ 1 milion de cetățeni români. Aceasta este rezultatul unei emigrații de tip economic, și provine, în bună parte, din mediul rural sau orașele mici.

Cea mai mare concentrare a cetățenilor români este în zona capitalei Spaniei, Madrid. Urmează provinciile Valencia ( circa 66.000 de români), Zaragoza (circa 64.000), Castellón de la Plana (circa 53.000) și Barcelona (circa 50.000).

Românii din Spania își desfășoară activitatea domeniul serviciilor (mai ales domestice, turism) și al agriculturii.

În ultima perioadă se înregistrează un segment în creștere al tinerilor profesioniști (medici, avocați, profesori, artiști) români în Spania.

Germania. 722.00 cetățeni români

Conform cifrelor publicate de DRP, comunitatea românească din Germania numără aproximativ 722.00 cetățeni români.

Concentrația cea mai mare de români emigrați în Germania se regăsește în landurile germane Bavaria, Baden-Württemberg şi Renania de Nord-Westfalia, cu o pondere mai însemnată în perimetrul orașelor München, Nürnberg, Freiburg, Stuttgart, Köln/Bazinul Ruhr.

Majoritatea celor stabiliți în landurile Bavaria şi Baden-Württemberg au profesiuni tehnice și s-au stabilit în marile orașe industriale ale landurilor.

Principalele categorii profesionale ale emigrației românești sunt medicii, arhitecții, IT-iștii și cercetătorii (experți în nanotehnologii, microbiologie etc.).

Un element care atrage atenția este numărul semnificativ de studenți români care studiază în Germania.

Franța. Medici, arhitecți, IT-iști

Comunitatea românească din Franța numără circa 40.000 – 50.000 rezidenți. Cele mai numeroase comunități românești sunt localizate în Paris, Lyon, Marsilia și Strasbourg.

Potrivit DRP, „românii reprezintă o comunitate importantă, constituită din mai multe valuri de emigrație și având un profil variat, de la persoane stabilite în Franța înainte de 1989, perfect integrate în societatea-gazdă până la tineri sosiți în ultimii 10 ani, aflați la începutul procesului de integrare”.

Printre categoriile socio-profesionale reprezentative se numără medicii – cea mai mare comunitate profesională străină -, persoane angajate în construcții și lucrări publice, arhitecți, IT-iști.

Marea Britanie. Peste 2.ooo de medici români

Comunitatea românească din Regatul Unit a crescut constant după aderarea României la Uniunea Europeană. Conf0rm informațiilor DRO, tendinţa se menține și în prezent.

Comunitatea românească este răspândită pe întreg teritoriul Regatului Unit. Cele mai mari concentrări sunt în regiunea Londrei şi în zonele urbane Birmingham, Manchester şi Liverpool, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Belfast.

În Marea Britanie, cetăţenii statelor membre UE nu au obligaţia de a se înregistra pe lângă autorităţile locale, astfel încât nu există date oficiale care să indice dimensiunea actuală a comunităţii româneşti.

În Marea Britanie lucrează peste 2.000 medici români. Lor li se adaugă un număr semnificativ de specialişti în domeniul financiar-bancar, artişti, arhitecţi, profesori, specialişti în IT şi cercetători.

Austria. 105.000 de români, a doua comunitate de cetățeni UE din Austria

Comunitatea românească din Austria este de aproximativ 105.000 de cetățeni români.

Cei mai mulți sut concentrați în Viena și Gratz. Reprezintă a doua comunitate de cetățeni UE din Austria, în timp ce între comunitățile străine sunt pe locul 5.

Românii din Austria lucrează în domenii foarte diferite, atât în cele cu înaltă calificare (bănci, medicină, IT, inginerie, energie etc.), cât și în cele cu calificare medie sau redusă (agricultură, construcții, instalații, comerț, îngrijirea bolnavilor și vârstnicilor).

Se distinge contribuția deosebită a celor care oferă îngrijire la domiciliu bolnavilor și vârstnicilor din Austria.

În prezent, există peste 20 de asociații românești, cărora li se adaugă asociațiile reunite în jurul bisericilor românești.

Țările de jos. Aproximativ 38.000 de români, peste 2.000 de studenți

Comunitatea de români din Țările de Jos este de aproximativ 38.000 de persoane. Este o comunitate răspândită pe întreg teritoriul ţării.

Cei mai mulți români sunt în orașele Amsterdam, Rotterdam, Haga, Utrecht, Eindhoven, Delft, Groningen, Maastricht, Deventer.

Câteva sute de cetăţeni români lucrează în cadrul organizaţiilor europene şi internaţionale din Haga (Europol, Eurojust, Curtea Internaţională de Justiţie, Curtea Penală Internaţională, Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, Oficiul European de Patente, Tribunalul Special pentru Liban, Agenția Spațială Europeană/ESA-ESTEC), precum şi în mari companii (ING Bank, Shell, Philips, Unilever, Heineken etc.).

Peste 2.000 de studenţi români sunt înscrişi, la toate nivelurile de studii şi diferite discipline de învăţământ, în marile centre universitare (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haga, Leiden, Delft, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Tilburg, Nijmegen).

Portugalia. 30.900 de români, cea mai numeroasă comunitate provenind dintr-un stat membru UE

Comunitatea românească din Portugalia este estimată la aproximativ 30.900 persoane.

Românii formează cea mai numeroasă comunitate provenind dintr-un stat membru UE şi a patra după cele din Brazilia, Capul Verde și Ucraina.

Românii sunt concentrați mai ales în zona centrală (Lisabona, Setubal şi Santarem) şi în cea de sud (Algarve).

Marea majoritate a românilor din Portugalia este formată din persoane calificate, cu studii medii şi superioare, cu specializări în domeniul economic și comercial dar și construcții, producție de bunuri, servicii (IT, design și decorațiuni, arhitectură etc), transport, sănătate, artistic.

Există, de asemenea, români care lucrează în agricultură şi servicii publice (fermieri, chelneri, mecanici, instalatori, grădinari, curățenie), precum şi lucrători sezonieri.

Elita comunității românești este reprezentată de profesorii universitari/cercetătorii, muzicienii din orchestrele portugheze, medicii, inginerii, antreprenorii (oameni de afaceri, cu firme mici și mijlocii (servicii, construcții, energie, agricultori).

Elveția. Români cu „un nivel înalt de pregătire universitară și profesională”

Și în Elveția trăiește o comunitate românească numeroasă. Românii care au ales această țară sunt, în mare parte, stabiliți în Cantonul Zürich, precum și în Cantonul Vaud, Cantonul Berna și Cantonul Geneva.

Cea mai mare parte a românilor din Elveția au o un nivel înalt de pregătire universitară și profesională, se precizează pe site-ul DRP.

Lucrează în domenii precum informatică, sistemul medical, medicamente sau domeniul artistic.

Danemarca. 31.000 de români rezidenți

Conform Institutului danez de statistică, la 1 aprilie 2019, peste 31.000 de persoane cu cetățenie română aveau rezidența în Danemarca.

Comunitățile cele mai mari de români sunt în regiunile Hovedstaden (include și Copenhaga), Sjælland (Ringsted, Næstved, Slagelse, Roskilde, Køge), Syddanmark (Odense, Vejen, Vejle, Esbjerg, Sønderborg), Midtjylland (Aarhus, Horsens, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Randers), Nordjylland.

Suedia. Țara din nordul Europei cu cea mai mare comunitate de români

Suedia este țara din nordul Europei cu cea mai mare comunitate de români, aceasta fiind de aproximativ 31.000 de persoane.

Cea mai mare concentrație este în zona capitalei şi în sudul ţării şi mai puțin dense în partea de nord.

Românii din Suedia reprezintă a 18-a comunitate de străini din țara de reședință, dintre statele membre UE fiind a 5-a în acest clasament.

Asociațiile românilor din Suedia reflectă densitatea comunităților de români din țara de reședință.

Belgia. Comunitatea românească, concentrată în jurul capitalei

Pe site-ul DRP nu este prezentată o cifră oficială a românilor care trăiesc în Belgia. Comunitatea românească este concentrată în jurul capitalei, Bruxelles.

Include și grupul cetățenilor români care lucrează la numeroasele instituții europene și internaționale care își au sediul în oraș.

În 13 localități funcționează clase și grupe de limbă, cultură și civilizație românească, desfășurate de Institutul Limbii Române.

Finlanda. Comunitate românească redusă, de dată recentă

Comunitatea românească din Finlanda este de mici dimensiuni, de dată recentă, dispersată pe întreg teritoriul acestei ţări. Principalele oraşe în care sunt stabiliţi cetăţenii români sunt Helsinki, Tampere, Turku si Oulu.

În Finlanda, există un număr mare de tineri care studiază sau se specializează la instituţiile de învăţământ superior din Finlanda.

Este în creştere numărul tinerilor specialişti români angajaţi de firme importante din domeniul IT.

În Finlanda există patru asociaţii ale românilor- Asociaţia Culturală Română Helsinki, Asociaţia de Prietenie Finlanda – România, Asociația Finlanda-România din Tampere, Asociația Project for Romania.