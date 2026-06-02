Din ce în ce mai mulți români aleg „calea străinătății”. Chiar cifrele oficiale, furnizate de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, alcătuiesc un tablou general îngrijorător. „România Onestă” a lui Nicușor Dan și „România Austerității” a premierului demis Ilie Bolojan sunt, în ultimă instanță, aceeași țară. Una ca o ușă deschisă prin care pleacă, an de an, cei care caută o viață mai bună pe alte meleaguri, dezamăgiți de lipsa perspectivelor din propria țară. Datele care vin tocmai de la Guvernul României, de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni sunt șocante: 10 milioane de români ar trăi în afara granițelor țării. Institutul Național de Statistică (INS), arată că populația rezidentă a României este de 19 milioane de locuitori. Practic, încă o jumătate din România trăiește în afara țării.
Numărul românilor de pretutindeni este estimat în acest moment la aproape 10 milioane, incluzându-i atât pe românii care trăiesc în comunitățile din diaspora, cât și pe cei care trăiesc în comunitățile istorice/tradiționale din țările aflate în vecinătatea României.
Din România nu pleacă doar forță de muncă pentru șantierele de construcții sau pentru câmpurile agricole ale altor țări. Din România pleacă medici, profesori, arhitecți, cercetători, IT-iști și chiar antreprenori care pun bazele unor afaceri în țările de adopție.
Din păcate, trendul este unul crescător, ceea ce înseamnă că românii plecați din țară – chiar dacă nu uită România – nu mai vor să se întoarcă „acasă”.
Gândul prezintă cifrele seci ale unei realități îngrijorătoare, cu mențiunea că pe site-ul DRP nu sunt actualizate informațiile despre numărul românilor stabiliți în SUA (neoficial – 1 milion), Canada (peste 200.000) și Australia (între 30.000 și 50.000). „Secţiunea COMUNITĂŢI ROMÂNEȘTI este în curs de actualizare”, se precizează pe site.
Comunitatea românească din Italia numără aproximativ 1.200.000 de cetățeni români rezidenți. Este cea mai numeroasă comunitate străină din Italia.
În ultimii ani a crescut și numărul oamenilor de afaceri români. Preponderent, aceștia s-au îndreptat către domeniul construcțiilor.
Comunitatea românească din Spania reprezintă cea mai mare comunitate de străini din Spania. Este a doua comunitate de români din străinătate ca mărime.
În Spania trăiesc, potrivit cifrelor oficiale, aproximativ 1 milion de cetățeni români. Aceasta este rezultatul unei emigrații de tip economic, și provine, în bună parte, din mediul rural sau orașele mici.
Românii din Spania își desfășoară activitatea domeniul serviciilor (mai ales domestice, turism) și al agriculturii.
În ultima perioadă se înregistrează un segment în creștere al tinerilor profesioniști (medici, avocați, profesori, artiști) români în Spania.
Conform cifrelor publicate de DRP, comunitatea românească din Germania numără aproximativ 722.00 cetățeni români.
Concentrația cea mai mare de români emigrați în Germania se regăsește în landurile germane Bavaria, Baden-Württemberg şi Renania de Nord-Westfalia, cu o pondere mai însemnată în perimetrul orașelor München, Nürnberg, Freiburg, Stuttgart, Köln/Bazinul Ruhr.
Un element care atrage atenția este numărul semnificativ de studenți români care studiază în Germania.
Comunitatea românească din Franța numără circa 40.000 – 50.000 rezidenți. Cele mai numeroase comunități românești sunt localizate în Paris, Lyon, Marsilia și Strasbourg.
Potrivit DRP, „românii reprezintă o comunitate importantă, constituită din mai multe valuri de emigrație și având un profil variat, de la persoane stabilite în Franța înainte de 1989, perfect integrate în societatea-gazdă până la tineri sosiți în ultimii 10 ani, aflați la începutul procesului de integrare”.
Printre categoriile socio-profesionale reprezentative se numără medicii – cea mai mare comunitate profesională străină -, persoane angajate în construcții și lucrări publice, arhitecți, IT-iști.
Comunitatea românească din Regatul Unit a crescut constant după aderarea României la Uniunea Europeană. Conf0rm informațiilor DRO, tendinţa se menține și în prezent.
În Marea Britanie lucrează peste 2.000 medici români. Lor li se adaugă un număr semnificativ de specialişti în domeniul financiar-bancar, artişti, arhitecţi, profesori, specialişti în IT şi cercetători.
Comunitatea românească din Austria este de aproximativ 105.000 de cetățeni români.
Cei mai mulți sut concentrați în Viena și Gratz. Reprezintă a doua comunitate de cetățeni UE din Austria, în timp ce între comunitățile străine sunt pe locul 5.
În prezent, există peste 20 de asociații românești, cărora li se adaugă asociațiile reunite în jurul bisericilor românești.
Comunitatea de români din Țările de Jos este de aproximativ 38.000 de persoane. Este o comunitate răspândită pe întreg teritoriul ţării.
Peste 2.000 de studenţi români sunt înscrişi, la toate nivelurile de studii şi diferite discipline de învăţământ, în marile centre universitare (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haga, Leiden, Delft, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Tilburg, Nijmegen).
Comunitatea românească din Portugalia este estimată la aproximativ 30.900 persoane.
Elita comunității românești este reprezentată de profesorii universitari/cercetătorii, muzicienii din orchestrele portugheze, medicii, inginerii, antreprenorii (oameni de afaceri, cu firme mici și mijlocii (servicii, construcții, energie, agricultori).
Și în Elveția trăiește o comunitate românească numeroasă. Românii care au ales această țară sunt, în mare parte, stabiliți în Cantonul Zürich, precum și în Cantonul Vaud, Cantonul Berna și Cantonul Geneva.
Cea mai mare parte a românilor din Elveția au o un nivel înalt de pregătire universitară și profesională, se precizează pe site-ul DRP.
Lucrează în domenii precum informatică, sistemul medical, medicamente sau domeniul artistic.
Conform Institutului danez de statistică, la 1 aprilie 2019, peste 31.000 de persoane cu cetățenie română aveau rezidența în Danemarca.
Comunitățile cele mai mari de români sunt în regiunile Hovedstaden (include și Copenhaga), Sjælland (Ringsted, Næstved, Slagelse, Roskilde, Køge), Syddanmark (Odense, Vejen, Vejle, Esbjerg, Sønderborg), Midtjylland (Aarhus, Horsens, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Randers), Nordjylland.
Suedia este țara din nordul Europei cu cea mai mare comunitate de români, aceasta fiind de aproximativ 31.000 de persoane.
Asociațiile românilor din Suedia reflectă densitatea comunităților de români din țara de reședință.
Pe site-ul DRP nu este prezentată o cifră oficială a românilor care trăiesc în Belgia. Comunitatea românească este concentrată în jurul capitalei, Bruxelles.
Include și grupul cetățenilor români care lucrează la numeroasele instituții europene și internaționale care își au sediul în oraș.
În 13 localități funcționează clase și grupe de limbă, cultură și civilizație românească, desfășurate de Institutul Limbii Române.
Comunitatea românească din Finlanda este de mici dimensiuni, de dată recentă, dispersată pe întreg teritoriul acestei ţări. Principalele oraşe în care sunt stabiliţi cetăţenii români sunt Helsinki, Tampere, Turku si Oulu.
În Finlanda există patru asociaţii ale românilor- Asociaţia Culturală Română Helsinki, Asociaţia de Prietenie Finlanda – România, Asociația Finlanda-România din Tampere, Asociația Project for Romania.