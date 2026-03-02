Informarea corectă și timpul fac diferența în diagnosticul oncologic

La Medicover, prevenția, screeningul, depistarea timpurie şi tratamentul fac parte dintr-o abordare medicală integrată, susținută de echipe multidisciplinare

În fiecare an, aproximativ unul din 200 de români este diagnosticat cu o formă de cancer. Riscul de apariție a bolii crește odată cu înaintarea în vârstă, fiind semnificativ mai ridicat în cazul persoanelor de peste 50 de ani. Cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate sunt cancerul pulmonar, colorectal, de prostată, de sân și de col uterin.

În România, însă, rata de depistare timpurie a cancerului în rândul grupelor țintă este semnificativ mai mică în comparație cu media Uniunii Europene.

La Medicover, prevenția reprezintă pilonul central al serviciilor medicale pe care le oferim. Printr-o abordare integrată, orientată spre pacient, ne concentrăm pe identificarea precoce a factorilor de risc și a afecțiunilor în stadii incipiente, atunci când tratamentele sunt mai eficiente, iar șansele de vindecare sunt mai mari.

Prin programe de screening, evaluări medicale personalizate și campanii de informare, Medicover își asumă rolul de partener de încredere în menținerea sănătății și în reducerea poverii afecțiunilor cronice asupra societății.

În topul investigațiile medicale accesate în 2025 în rețeaua Medicover se numără endoscopia digestivă inferioară (colonoscopia), esențială pentru depistarea cancerului colorectal. Mamografiile și ecografiile ginecologice și de sân, se află în topul investigațiilor imagistice realizate în clinicile și spitalele Medicover în anul 2025. De asemenea, în cadrul rețelei a crescut diagnosticarea cancerului de prostatã, prin consult urologic şi test PSA din sânge.

La Medicover, înțelegem cât de dificil și copleșitor poate fi un diagnostic oncologic. De aceea, fiecare pacient este sprijinit de echipe multidisciplinare dedicate care oferă un management personalizat, adaptat nevoilor și parcursului de tratament.

În spitalele din rețeaua Medicover, intervențiile oncologice sunt realizate cu grijă și expertiză, cele mai frecvente fiind pentru cancerul de colon, cancerul de prostată și cancerul de sân. Aproximativ 40% dintre intervențiile pentru cancerul colorectal și de prostată au fost realizate prin chirurgie robotică, o opțiune modernă care aduce beneficii importante pentru pacienți: sângerare redusă, recuperare mai rapidă și o revenire mai ușoară la viața de zi cu zi.

În completarea tratamentului chirurgical, spitalele Medicover Pipera, Cluj și Oradea, precum și clinicile Medicover Victoriei şi Medicover Constanța, oferă pacienților posibilitatea de spitalizare de zi pentru tratamentele oncologice medicamentoase (chimioterapie), într-un mediu sigur, atent și orientat spre confortul pacientului.

Un diagnostic precoce îți poate salva viața. De aceea, este important să te prezinți la medic conform recomandărilor acestuia și să efectuezi la timp investigațiile și analizele recomandate. Un diagnostic oncologic depistat devreme oferă șanse semnificativ mai mari de vindecare.

