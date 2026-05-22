Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață.

Conform unei analize recente a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), mai mult de o treime dintre toate cazurile de cancer la nivel global pot fi prevenite, relatează Science Alert.

Cancerul pulmonar, stomacal și de col uterin reprezintă aproape jumătate din aceste cazuri. Astfel, milioane de cazuri de cancer mortale ar putea fi prevenite în fiecare an prin intervenție medicală, schimbări de comportament, reducerea riscurilor ocupaționale sau combaterea poluanților din mediu.

„Acest studiu de referință este o evaluare cuprinzătoare a cancerului care poate fi prevenit la nivel mondial, incluzând pentru prima dată cauzele infecțioase ale cancerului alături de riscurile comportamentale, de mediu și ocupaționale”, spune Isabelle Soerjomataram, epidemiolog medical la OMS și autoare principală a analizei.

38% dintre cancere, legate de factori modificabili

Analiza a constatat că în 2022 au existat aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer. Aproximativ 38% dintre aceste diagnostice au fost legate de 30 de factori de risc modificabili.

Acestea au inclus fumatul, consumul de alcool, indicele de masă corporală crescut, activitatea fizică insuficientă, tutunul fără fum (precum tutunul de mestecat), un stimulent tradițional cunoscut sub numele de nucă de areca, alăptarea suboptimă, poluarea aerului, radiațiile ultraviolete, agenții infecțioși și peste o duzină de expuneri profesionale.

Fumatul, principalul factor de risc

Factorul numărul unu care poate fi prevenit asociat cu cancerul este fumatul. Acesta a fost legat de 15% din toate cazurile de cancer în acel an. În cazul bărbaților, riscul a fost deosebit de mare. Fumatul a contribuit la 23% din toate cazurile noi de cancer la nivel global la bărbați în acel an.

Dar fumatul nu este singura cauză. Poluarea aerului joacă, de asemenea, un rol, iar impactul acesteia variază în funcție de regiune. În Asia de Est, de exemplu, aproximativ 15% din toate cazurile de cancer pulmonar la femei s-au datorat poluării aerului. În Africa de Nord și Asia de Vest, aproximativ 20% din toate cazurile de cancer pulmonar la bărbați s-au datorat poluării aerului.

După fumatul tutunului, pe locul doi printre factorii de stil de viață modificabili a fost consumul de alcool. Acesta a reprezentat 3,2% din totalul cazurilor noi de cancer (aproximativ 700.000 de cazuri). Conform estimărilor cercetătorilor, fumatul și consumul de alcool reprezintă aproape jumătate (aproximativ 48%) din totalul cazurilor de cancer care pot fi prevenite.

Infecțiile, responsabile de 10% dintre cazuri

Infecțiile au fost asociate cu aproximativ 10% dintre cazurile noi de cancer. În cazul femeilor, cea mai mare pondere a cancerelor prevenibile a fost legată de virusul papiloma uman (HPV) cu risc crescut, care poate duce la cancer de col uterin. Din fericire, în prezent există un vaccin împotriva HPV care previne multe dintre bolile asociate, însă acoperirea vaccinală rămâne scăzută în multe regiuni ale lumii.

Cazurile de cancer gastric sunt mai frecvente la bărbați și sunt asociate, în general, cu fumatul și cu infecțiile favorizate de supraaglomerare, igienă precară și acces limitat la apă potabilă curată.

„Aceasta este prima analiză globală care arată cât de mult riscul de cancer provine din cauze pe care le putem preveni”, spune André Ilbawi, șeful echipei OMS pentru controlul cancerului și coautor al analizei.

