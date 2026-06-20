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Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci usturoi în fiecare zi

Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci usturoi în fiecare zi
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Experții vorbesc despre ce s-ar putea întâmpla pe termen scurt și mediu când usturoiul devine parte a meniului tău zilnic.

Deși usturoiul este folosit în medicina tradițională de secole, efectele lui reale se văd de abia în timp.

Olivia Hamilton, dieticiană autorizată, vorbește despre puterea usturoiului, consumat zi de zi.

Planta conține vitamina C, complex B și minerale, precum potasiu, fosfor și seleniu.

Când usturoiul este zdrobit, tăiat sau mestecat, procesul produce și alți compuși, dincolo de alicină, precum sulfura de dialil, responsabili pentru efectele asupra sistemului cardiovascular și imunitar.

Efecte după prima săptămână de consum

În primele săptămâni, schimbările nu sunt semnificative, dar la nivel celular au loc procese importante, spune Hamilton, potrivit Real Simple.

Usturoiul acționează ca prebiotic și stimulează bacteriile intestinale benefice precum Lactobacillus.

Sistemul imunitar primește un sprijin imediat, la nivel redus. Pe partea negativă, cel mai frecvent efect secundar este mirosul specific, cauzat de un compus eliminat prin respirație și piele.

Beneficiile cardiovasculare devin mult mai pronunțate după șase până la opt săptămâni de consum constant de usturoi.

Studiile clinice arată reduceri ale colesterolului total, colesterolului LDL și tensiunii arteriale, precizează Hamilton.

Usturoiul contribuie și la combaterea stresului oxidativ.

Cum pot consuma usturoi cei ce urmează anumite tratamente

Usturoiul are un efect natural de subțiere a sângelui benefic pentru inimă.

Efectul poate interacționa, însă, cu medicamentele anticoagulante precum warfarina.

Hamilton recomandă persoanelor care urmează tratament anticoagulant să discute cu medicul înainte de a consuma usturoi regulat.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o doză zilnică de 2 până la 5 grame de usturoi proaspăt.

Consumul de câteva ori pe săptămână oferă o valoare nutrițională importantă.

Specialista recomandă să lași usturoiul tăiat câteva minute înainte de a-l găti, pentru a se forma compușii benefici.

De asemenea, pentru cei care nu vor să consume zilnic, usturoiul ras poate fi congelat până la un an, fără să-și piardă din prospețime.

Sursa foto: Envato

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