Fructul exotic care luptă împotriva anemiei. Are și de patru ori mai multă vitamina C decât portocalele

Care este fructul exotic care luptă împotriva anemiei. În plus, acesta are și de patru ori mai multă vitamina C decât portocalele.

Combinația de suplimente de fier și suc de guava este mai eficientă decât suplimentele administrate singure în creșterea nivelului de hemoglobină, scrie La Razon.

Guava, căci despre el este vorba, este un fruct tropical care încă nu a primit atenția pe care o merită în Europa. Are un conținut ridicat de apă, puțini carbohidrați și o cantitate mare de vitamina C. Și asta nu e tot.

Un studiu publicat în revista științifică „BMJ Nutrition Prevention & Health” concluzionează că un consum regulat de suc de guava poate ajuta la reducerea riscului de anemie.

Explicația ar putea consta nu atât în ​​fierul în sine, cât în ​​bogăția sa remarcabilă în vitamina C, deoarece această vitamină multiplică absorbția intestinală a fierului din surse vegetale.

Revenind la studiu, cercetătorii afirmă că o combinație de suplimente de fier și suc de guava este mai eficientă decât suplimentele luate singure în creșterea nivelului de hemoglobină și, prin urmare, sugerează includerea sa în sfaturile dietetice pentru prevenirea anemiei în țările cu o prevalență ridicată a acestei afecțiuni.

Cercetătorii spun că anemia feriprivă este foarte frecventă la adolescenți și femei însărcinate din țările cu venituri mici și medii, ceea ce le expune unui risc mai mare de îmbolnăvire și deces.

De altfel, în multe regiuni din Asia, guava este o sursă bogată și accesibilă de vitamina C, care promovează absorbția fierului alimentar, adaugă cercetătorii. Acest fruct conține de până la patru ori mai multă vitamina C la 100 g decât portocalele și oferă, de asemenea, vitamina A, folat, fibre alimentare și cantități moderate de fier, mai subliniază studiul.

