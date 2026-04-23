Adio mitului colesterolului. Acesta este numărul exact de ouă pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți proteja inima

Adio mitului colesterolului. Una dintre cele mai răspândite convingeri este consumul de ouă în exces care poate duce la un colesterol ridicat. Cu toate acestea, medicii și experții în sănătate, în general, încearcă să infirme aceste afirmații. Acesta este numărul exact de ouă pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți proteja inima

Totuși, până relativ recent, totul indica contrariul. De exemplu, un studiu publicat în martie 2019 afirma că ouăle, printre alte alimente, aveau un conținut ridicat de colesterol, crescând riscul cardiovascular cu 6% pentru fiecare jumătate de ou consumată zilnic.

Totuși, faptul că studiul a fost realizat în Statele Unite.  Obiceiurile alimentare din State sunt bogate în grăsimi saturate și zaharuri.  Înseamnă că are unele limitări. În orice caz, nutriționiștii recomandă astăzi continuarea consumului acestui aliment, deoarece este bogat în proteine, fier, iod, fosfor și o multitudine de vitamine.

Pentru persoanele cu colesterol ridicat sau care prezintă risc de boli cardiovasculare, este recomandabil să se limiteze consumul de ouă. În mod ideal, nu ar trebui consumate mai mult de trei sau patru ouă pe săptămână. Deși, dacă ouăle sunt singura sursă de colesterol, se pot consuma unul sau două pe zi fără nicio problemă.

Cum să știu dacă am colesterol ridicat

Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale colesterolului ridicat este că nu prezintă simptome. Singura modalitate de a ști este printr-un test de sânge.

Cu toate acestea, poate duce la alte boli mai grave, cum ar fi ateroscleroza, care crește probabilitatea de a suferi accidente vasculare cerebrale, potrivit site-ului web al Clinicii Mayo.

O dietă sănătoasă și echilibrată, împreună cu exerciții fizice regulate, reprezintă cea mai bună modalitate de a preveni aceste tipuri de boli.

