Boala cu mai multe fețe care afectează 30% dintre adulți la nivel global. Poți fi bolnav fără să-ți dai seama

Cercetătorii de la Mayo Clinic au descoperit că boala ficatului gras nu este una singură, ci este formată din cinci subtipuri distincte de afecțuni, scrie sciencedaily.com.

Studiul publicat în ediția „Nature Communications” din octombrie 2026, ar putea ajuta medicii să previză riscurile de sănătate cu o mai mare acuratețe și să dezvolte tratamente personalizate.

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MASLD (Boală hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice), cunoscută și ca boala ficatului gras non-alcoolic, afectează aproape 30% dintre adulții din întreaga lume.

Apare când grăsimea în exces se acumulează în ficat. Chiar dacă mulți pacienți nu se confruntă cu simptome vizibile, boala poate progresa la inflamație, răni, ciroză și chiar cancer de ficat.

Au fost studiați 4.600 de pacienți

Pentru a înțelege de ce boala îi afectează pe oameni în mod diferit, cercetătorii de la Mayo Clinic și Virginia Tech au analizat informația genetică și dosarele medicale ale unui număr de 4.600 de pacienți.

Folosind modelele computerizate avansate, aceștia au identificat cinci subtipuri distincte asociate cu diferite procese biologice și riscuri medicale.

Unele subtipuri sunt legate de problemele de metabolism, precum obezitatea și diabetul, iar altele țin de moștenirea genetică.

Pacienții cu anumite forme genetice se confruntă cu un risc mai mare de deteriorare severă a ficatului, chiar și fără factorii de risc obișnuiți.

Cercetătorii au descoperit și asocieri între anumite subtipuri și alte afecțiuni, percum depresia, apneea și migrenele.

Totuși, aceste descoperiri nu dovedesc că boala ficatului gras cauzează direct aceste probleme de sănătate.

Un pas mare în medicină

Studiul ar putea transforma modul în care medicii pun diagnosticul MASLD.

Prin combinarea informațiilor genetice cu datele clinice, profesioniștii din domeniul sănătății ar putea, în cele din urmă, să identifice mai devreme pacienții cu risc ridicat, să îmbunătățească screeningul și să selecteze tratamente adaptate biologiei specifice fiecărei persoane.

Cercetătorii intenționează să își valideze rezultatele în cadrul unor populații mai mari și mai diverse, precum și să investigheze dacă diferite subtipuri răspund în mod diferit la tratamentele existente, inclusiv la agoniștii receptorilor GLP-1.

Deși sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca aceste descoperiri să poată orienta practica clinică curentă, studiul reprezintă un pas important către medicina personalizată. Faptul de a recunoaște că boala ficatului gras prezintă mai multe forme biologice ar putea ajuta medicii să prevină complicațiile și să îmbunătățească rezultatele pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Sursa foto: Envato