Românii vor putea afla mai ușor în ce farmacii sunt disponibile medicamentele pe care le caută, inclusiv cele care se găsesc greu sau au probleme de aprovizionare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a pus în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care introduce noi obligații pentru farmacii și extinde Sistemul Electronic de Raportare (SER).

Potrivit proiectului, farmaciile vor trebui să se înscrie în platformă și să raporteze stocurile de medicamente. Astfel, autoritățile vor putea identifica mai rapid produsele pentru care există discontinuități de aprovizionare și vor avea o imagine mai clară asupra disponibilității tratamentelor la nivel național.

Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății pentru farmacii

Proiectul de ordonanță de urgență creează cadrul legal pentru extinderea Sistemului Electronic de Raportare, prin care Ministerul Sănătății urmărește stocurile de medicamente din România.

Concret, farmaciile vor avea obligația să se înscrie în platformă și să raporteze stocurile, astfel încât instituția să poată identifica situațiile în care anumite medicamente nu mai sunt disponibile sau se găsesc în cantități insuficiente.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat, într-un mesaj video, că măsura urmărește extinderea soluției digitale existente, pentru a permite monitorizarea disponibilității medicamentelor inclusiv la nivelul fiecărei farmacii.

„Am luat decizia la Ministerul Sănătății să extindem soluția digitală pe care o avem, astfel încât farmaciile să raporteze în sistemul Ministerului Sănătății disponibilitatea pentru anumite medicamente, să știm exact unde există discontinuități și unde nu la nivelul farmaciilor”, a explicat Rogobete.

Alexandru Rogobete: „Voi putea vedea și stocurile din fiecare farmacie”

Potrivit ministrului, accesul la informații despre stocurile individuale ale farmaciilor ar urma să permită autorităților să identifice mai repede locurile în care pacienții pot găsi tratamentele de care au nevoie.

„Acum, odată cu această modificare, voi putea vedea și stocurile din fiecare farmacie, astfel încât să pot veni în sprijinul pacienților care au nevoie de anumite medicamente care se găsesc mai greu sau care au pentru o anumită perioadă discontinuitate”, a declarat ministrul Sănătății.

Oficialul a susținut că platforma este autorizată și beneficiază de o soluție de securitate cibernetică de ultimă generație, despre care afirmă că poate asigura protecția datelor.

Sistemul Electronic de Raportare funcționează din 2016

Sistemul Electronic de Raportare nu este o platformă nouă. Acesta funcționează din 2016, când a fost dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru Ministerul Sănătății.

Scopul inițial al sistemului a fost acela de a oferi autorităților o imagine de ansamblu asupra stocurilor de medicamente din întreaga țară.

Cu toate acestea, un audit public intern, prezentat la începutul lunii octombrie, a semnalat deficiențe în funcționarea sistemului.

Extinderea platformei și introducerea obligației de raportare pentru farmacii sunt măsurile prin care Ministerul Sănătății urmărește să îmbunătățească monitorizarea disponibilității medicamentelor și capacitatea autorităților de a identifica situațiile în care pacienții întâmpină dificultăți în găsirea tratamentelor.