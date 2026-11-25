„Pacienta mai trăiește? Nu mai scăpăm de ea…” E doar una din replicile șocante interceptate de anchetatori ale medicilor de la ATI de la spitalul Sfântul Pantelimon din București. Cercetările procurorilor au scos la iveală îndârjirea cu care dr. Alexandra Maria Miron îndepărta orice asistentă care se încăpățâna să-și țină în viață pacienții.

Dosarul aflat în posesia Gândul conține mărturii revoltătoare a tuturor asistentelor și asistenților care au intrat în contact cu femeia a cărei unică țintă, se pare, conform acuzațiilor din dosar, ar fi fost aceea de a elibera paturi prin nesprijinirea pacienților aflați în stare gravă sau foarte gravă.

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Mai precis, prin tot felul de mecanisme, fie verbale, fie procedurale, fie gestice, femeia oprea orice tentativă de a salva pacienți asistentelor care în mod corect, conform procedurilor medicale, făceau acest lucru.

Un alt mecanism prin care „îngerii” pacienților grav bolnavi de la ATI al spitalului Sfântul Pantelimon erau ținuți departe corectarea manevrelor care trebuiau să conducă implicit executate de „doamna cu coasa” era acela al superiorității funcției.

Medici implicați sugerau sau chiar mutau asistenții care nu se subordonau și încercau să salveze pacienți prin revenirea dozelor de noradrenalină sau care încercau resuscitarea acestora.

În cele aproape 320 de file ale rechizitoriului prin care au fost deferiți justiției medicii Alexandra Maria Miron (doamna cu coasa – n.r), Mirela Păiuș, Victor Popov și Carmen Andreea Sișu și asistentele Mariana Călin și Donatella Elena Dan, anchetatorii redau mărturiile cutremurătoare a mai multor martori, toți asistenți și asistente care au interferat pe durata infracțională cu presupușii autori ai faptelor de omor cercetate.

Câte capete sunt la cingătoarea „doamnei cu coasa”

Alexandra Maria Miron, născută în 1991 în București, este acuzată de patru fapte de omor calificat și două de instigare la fals intelectual-fals intelectual, fapte aflate în concurs, conform datelor din dosar.

Alături de aceasta Mirela Păiuș, născută în 1987, în Călărași, va fi judecată pentru două fapte de omor calificat și una de instigarea la fals intelectual.

Alături de cele două va răspunde în fața judecătorilor de la Tribunalul București și medicul Victor Popov, pentru tentativă la omor și Andreea Carmen Sisu, pentru încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni.

Asistentele deferite justiției, Mariana Călin și Donatella Elena Dan vor fi judecate pentru fapte de mărturie mincinoasă și fals întelectual în legătură cu faptele medicilor.

Anchetatorii fac o scurtă sinteză a felului în care a debutat activitatea infracțională cercetată în dosar și explică, pe baza probelor obținute de când cei vizați de anchetă ar fi început să „opereze” față de pacienții neputincioși.

Faptele care fac obiectul prezentei cauze nu reprezintă episoade izolate, notează anchetatorii în dosar, „ci se înscriu într-un mod de operare unitar, aplicat în mod repetat, pe o perioadă îndelungată de timp, respectiv începând cu perioada de sfârșit a pandemiei de COVID-19 (martie 2022) și continuând, fără întrerupere, până în cursul anului 2024, în cadrul Secției Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență „SfântulPantelimon” București”.

„Inculpații, medici specialiști Anestezie și Terapie Intensivă, aveau, prin natura profesiei și a funcției pe care o exercitau, obligația legală și deontologică de a acorda îngrijiri medicale tuturor pacienților internați în secție, indiferent de gravitatea sau de prognosticul stării lor de sănătate. În pofida acestei obligații, inculpații au conceput și aplicat, în mod constant și repetat, un mecanism prin care selectau, din rândul pacienților aflați în îngrijirea lor, pe aceia în privința cărora apreciau, în mod subiectiv și fără vreun temei medical obiectiv sau vreo procedură legală de evaluare a prognosticului, că sunt lipsiți de șanse de supraviețuire”, notează anchetatorii în dosar.

Decizii malefice la discreție

„Între ei îi numeau pacienți „de lăsat”, expresie prin care înțelegeau că acești pacienți urmau să fie lăsați intenționat să moară.

Prin acest mecanism, inculpații și-au arogat, în mod nelegal și contrar oricărei norme profesionale, puterea de a decide, în locul evoluției naturale a bolii și independent de orice indicație medicală reală, care dintre pacienții aflați în îngrijirea lor va trăi și care va muri.

Odată selectat un asemenea pacient, inculpații recurgeau, alternativ sau cumulativ, la mai multe modalități de acțiune, având același scop, respectiv acela de a grăbi decesul acestuia.

O primă modalitate a constat în reducerea bruscă și nejustificată medical a dozei de noradrenalină administrate prin injectomat, de la valori terapeutice ridicate la valori minimale, de regulă 1 ml/h, ori chiar în suprimarea completă a suportului vasopresor, în condițiile în care pacienții vizați se aflau în stare gravă sau critică, iar substanța era indispensabilă pentru menținerea unei tensiuni arteriale compatibilă cu viața.

O a doua modalitate, aplicată în paralel sau alternativ, a constat în reducerea ratei de oxigen administrat prin intermediul ventilatorului mecanic, prin scăderea concentrației acestuia (FiO2) până la valoarea minimă de 21%, echivalentă aerului atmosferic, această manevră fiind susceptibilă să provoace, prin hipoxie, decesul pacientului.

O a treia modalitate a constat în neresuscitarea pacienților astfel selectați, în momentul instalării stopului cardio- respirator, în pofida obligației legale de a interveni, inculpații lăsând decesul să survină în mod deliberat, deși aveau, pe tot parcursul procesului fiziologic care preceda decesul, posibilitatea reală de a interveni și de a salva viața pacientului”, se mai arată în dosarul ajuns la instanța de judecată.

Cum evitau descoperirea faptelor lor

„Pentru a ascunde faptele astfel săvârșite și a împiedica descoperirea lor, inculpații recurgeau, în mod sistematic, la falsificarea foilor de observație ale pacienților, consemnând în cuprinsul acestora valori ale ratei de administrare a noradrenalinei sau ale altor parametri vitali care nu corespundeau realității, ci reflectau exclusiv indicațiile medicale inițiale sau valorile așteptate, în scopul de a fi „acoperiți” în cazul unei eventuale verificări ulterioare a documentelor medicale.

În realizarea aceluiași scop, de disimulare a situației reale a pacienților și a tratamentului administrat, se înscrie și practica denumită de personalul medical „nora pentru vizită”.

Această practică consta în creșterea temporară a ratei reale de administrare a noradrenalinei la o valoare aparent normală, conformă cu situația pacientului, exclusiv pe durata vizitelor aparținătorilor, pentru ca aceștia să nu observe reducerea sau întreruperea tratamentului și să nu tragă un semnal de alarmă.

După finalizarea vizitei, rata era redusă din nou, fiind reluat planul de ucidere a pacientului.

Probele administrate în cauză indică faptul că modul de operare descris a fost aplicat pe parcursul mai multor ani.

Faptele reținute în sarcina inculpaților și expuse în cele ce urmează sunt însă numai cele pentru care probatoriul a permis stabilirea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, a întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor imputate”, mai scriu procurorii în dosar.

Mărturii revoltătoare dintre zidurile „abatorului” Pantelimon

Mai mulți martori, în esență personal al spitalului Sfântul Pantelimon, care a lucrat direct cu Maria Miron, au povestit cum femeia venea să oprească injectomatele sau să reducă spre zero nivelul noradrenalinei unor pacienți despre care aceasta considera că nu mai au șanse la viață, ei revenind si injectând pe ascuns doze de noradrenalină direct în perfuzii.

Oamenii au procedat în această manieră știind cu claritate că procedurile efectuate de „doamna cu coasa” vor conduce la decese iminente ale pacienților vizați dar și pentru că le era frică să repună direct aparatul medical pe valorile corecte, temându-se de repercusiunile medicului Miron.

„De multe ori, în cazul modificărilor aduse de inculpata Miron Maria injectomatelor, el dar și alți asistenți care se confruntau cu situații similare, scoteau pentru pacient o nouă fiolă de noradrenalină pe care o introduceau în flaconul de ser fiziologic, apoi setau perfuzorul să administreze serul cu noradrenalina introdusă de ei pentru a compensa rata mică de pe injectomat.

La schimbul de ture existau uneori discuții între asistenții care ieșeau și cei care intrau în care își transmiteau că deși un pacient este pe o rată de noradrenalină mică pe injectomat, respectiv 1ml/h, tensiunea este ținută de fapt de noradrenalina din flaconul de ser fiziologic.

Și martorul la rândul său s-a aflat în situația să intre în tură și un coleg care ieșea să-i transmită aceleași informații.

Asistentul de serviciu, în această situație avea două variante: prima era aceea de a nu modifica rata de noradrenalină de pe injectomat și de a o lăsa așa cum a setat-o inculpata Miron Maria, dar continua cu administrarea noradrenalinei suplimentare în flaconul de ser fiziologic, ori cea de-a doua variantă era aceea de a opri flaconul, și de a modifica rata de administrare a noradrenalinei pe injectomat la valorile înscrise în foaie.

În cazul său, când prelua un pacient cu valori modificate de inculpata Miron Maria la 1 ml/h, iar apoi proceda la actualizarea ratei injectomatului la valorile din foaie, au existat situații când inculpata a revenit pe salonul său și a modificat înapoi la 1 ml/h rata de administrare a noradrenalinei fără a avea vreo discuție de orice fel cu el și fără să îi reproșeze ceva.

Martorul a arătat că în această situație nu mai modifica din nou rata injectomatului, ci dădea drumul flaconului în care era deja soluția cu noradrenalină.

Motivul pentru care nu modifica rata pe injectomat decât la schimbul de tură era acela că la intrarea în schimb, dacă injectomatul arăta o altă valoare decât foaia, dacă medicul îi reproșa ceva, putea justifica faptul că a considerat a fi o eroare și a remediat-o conform foii.

Dacă modificarea era făcută de inculpată în prezența martorului, atunci nu ar fi putut justifica în nici un fel încălcarea deciziei medicale a medicului care este suveran în acest caz”, a povestit unul dintre martori, procurorilor.

Martorul povestește nervii femeii când pacienții nu mureau în timpii doriți de aceasta, și demrsurile ulterioare pentru ucidere controlată a vitimelor.

„Martorul a arătat că la un moment dat inculpata Miron Maria a început să observe faptul că în ciuda modificărilor aduse de ea ratei de administrare a noradrenalinei la 1ml/h, tensiunea pacienților nu se modifica în jos, în mai rău.

Nu știe dacă aceasta cunoștea cum compensau ei, asistenții, rata mică de noradrenalină administrată, deoarece nu s-au confruntat în vreun fel cu inculpata.

La un moment dat martorul a observat la mai mulți dintre pacienții săi cărora inculpata le modificase rata, că aceasta din urmă le-a ajustat parametrii ventilatoarelor (FIO2) la valori sub 30, chiar și 10, în contextul în care, din experiența sa toți pacienții conectați la aceste ventilatoare au setate valori de peste 50.

Valorile de 50 și peste ale ventilatorului, printre altele, au rolul de a menține nivelul de saturație de oxigen a pacientului în cote normale, părerea martorului fiind aceea că prin setarea acestor valori la cote sub 50 saturația de oxigen scade, acesta fiind un alt mod prin care se poate ajunge la decesul pacientului”, a mai povestit acest martor procurorilor.

Pacient ucis deliberat sub ochii martorului

„În perioada noiembrie 2023 – sfârșitul lunii februarie 2024, martorul a avut un pacient, bărbat, peste 60 de ani, despre care își amintește doar că era în salonul 5 sau 6 patul 2 sau 3, căruia îi era deja administrată noradrenalină prin injectomat cu o rată mare (peste 15ml/h).

Inculpata Miron Maria a intrat în salonul martorului, a inspectat toți pacienții, apoi a încărcat o seringă de 50ml numai cu ser fiziologic, apoi a venit lângă patul pacientului unde se afla martorul și l-a dat pe martor la o parte, a scos seringa în care mai era noradrenalină și a înlocuit-o cu cea care conținea numai ser fiziologic.

După ce a montat seringa cu ser, inculpata a pornit injectomatul cu aceeași rată cu care i se administra anterior noradrenalina, și a așteptat preț de câteva minute lângă patul pacientului.

Pacientului i s-a prăbușit imediat tensiunea, iar pulsul i-a ajuns la 0 intrând în stop cardio-respirator.

Martorul a început manevrele de resuscitare care conform protocolului durează 45 de minute, însă, după aproximativ 10 minute, inculpata i-a spus că este suficient și să înceteze manevrele.

Nu-și amintește exact ce asistent i-a venit în ajutor în efectuarea manevrelor de resuscitare, dar oricum acel asistent nu a văzut modificarea seringii făcută de inculpată și nici martorul nu a vorbit despre ceea ce văzuse”, a mai dezvăluit martorul procurorilor în timpul anchetei.

Asistenții știau ce pacienți intră pe lista neagră

O informație de-a dreptul stupefiantă furnizată de martorul anchetatorilor, care se regăsește în dosarul de la instanță este aceea că asistenții care au lucrat cu „femeia cu coasa” puteau estima chiar precis când aceasta urmează să execute „manevre” astfel încât un nou pacient să moară aparent natural și neprovocat.

„Dintre cele două, inculpata Miron Maria părea mult mai determinată și o făcea mai des decât inculpata Păiuș Mirela. Când martorul știa că va fi pe tură de gardă cu inculpata Miron Maria, știa că va exista cel puțin un caz de genul acesta și intra în tură cu un nivel ridicat de stres.

Asistenții verificau dacă numărul pacienților din sistemul informatic alocați secției ATI depășea numărul de 25 (numărul maxim de paturi pe secția ATI), iar dacă inculpata Miron Maria era de gardă, martorul știa că cel puțin un pacient va deceda pentru a face loc unuia de pe celelalte secții.

Fiind întrebat dacă de la data sesizării acestor nereguli organelor judiciare, atitudinea inculpatei Miron Maria s-a schimbat în vreun fel, martorul a arătat că și după sesizare a lucrat în continuare alături de inculpată, iar atitudinea acesteia s-a schimbat foarte mult în sensul că nu mai aplică niciuna dintre practicile descrise anterior.

Nu a mai modificat ratele de noradrenalină, participă parțial la manevrele de resuscitare, lucru pe care nu-l făcea anterior, manevrele de resuscitare durează acum 45 de minute conform protocolului și nu le mai întrerupe înainte, iar pacienții declarați exitus sunt ținuți conform protocolului conectați la aparate pentru alte 2 ore după deces”, le-a răspuns martorul anchetatorilor.

Cercetate în libertate după o decizie scandaloasă a Curții de Apel București

În 20 august 2024 Curtea de Apel București le plasa pe „doamna cu coasa”, Maria Miron și pe Mirela Păiuș în stare de libertate, după ce acestea au fost reținute și arestate preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București.

Curtea a judecat atunci contestația doctorițelor Maria Miron, poreclită de colegi „Doamna cu coasa”, și Mirela Păiuș, de la Secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență ”Sfântul Pantelimon”, la decizia de arestare preventivă din 8 august.

Ele au cerut magistraților Curții fie arest la domiciliu fie control judiciar, fără a cere pentru niciun moment eliberarea totală, așa cum a stabilit finalmente instanța.

Cum se pronunțau cele două doctorițe asupra „vieții și morții pacienților”

Dosarul în care Maria Miron și Mirela Păiuș sunt acuzate de omor calificat a fost deschis în urma unui denunț făcut în 11 aprilie 2024, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, de Camelia Stămătoiu, director de îngrijiri la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfântul Pantelimon”. Aceasta reclama că, în perioada 4-6 aprilie 2024, în Secția ATI a spitalului au decedat circa 20 de pacienți, ”motivul fiind scăderea cu intenție a substanței noradrenalină de pe injectomat de către medici și în unele cazuri înlocuirea acesteia cu ser fiziologic”.

Maria Alexandra Miron și Mirela Păiuș, medici ATI la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”, au fost reținute în 7 august și arestate preventiv o zi mai târziu, în urma deciziei Tribunalului București. Decizie care nu este definitivă și a fost contestată de cele două doctorițe la Curtea de Apel București.

Avocații au încercat să convingă instanța, în 8 august, că nu se impune arestarea preventivă a celor două doctorițe și că poate fi luată o altă măsură preventivă în cazul lor, cum ar fi controlul judiciar sau arestul la domiciliu, pentru că din aprilie, când a început ancheta, nu au încercat să fugă sau să influențeze martorii, majoritatea asistente din Secția ATI în care lucrează, dar judecătorul a fost de altă părere.

”Nu au plecat, nu au fugit, sunt cele mai interesate să se lămurească acest dosar, având în vedere că sunt acuzate de săvârşirea infracţiunii de omor calificat, infracţiune cu limite de pedeapsă greu de imaginat pentru orice persoană şi nu are nimeni interesul să se sustragă de la o asemenea acuzaţie sau să împiedice ancheta în acest caz. (…)

Cele două inculpate nu sunt infractori de drept comun, sunt medici care lucrează în condiţii de stres, sunt medici care iau decizii, sunt medici care răspund de viaţa a zeci de persoane pe fiecare tură, sunt medici care şi-au făcut profesia aşa cum au învăţat şi aşa cum au considerat de cuviinţă în fiecare caz în parte şi faptul că suntem în prezenţa unei culpe medicale, că s-a greşit o reducere a unei doze sau nu s-a greşit, aceste chestiuni pot face obiectul unei anchete penale în acest caz”, a spus avocatul Mariei Miron, la judecarea propunerii de arestare, de la Tribunalul București.

Judecătorul care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi medici a prezentat în motivarea deciziei detalii privind felul în care doctorițele se pronunțau asupra vieții pacienților în stare gravă pe care îi aveau în grijă.

Procurorii susțin că cele două doctorițe au provocat moartea unui pacient în vârstă de 54 ani, internat în stare gravă la Secția ATI, prin scăderea dozei de noradrenalină, fapt ce a condus la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului.

Saloanele „morții”, pacienți ”de lăsat”, ”dispreț” față de viața oamenilor aflați în stare critică sunt unele dintre acuzațiile din dosar care i-au determinat pe procurori să le rețină pe cele două doctorițe de la Spitalul ”Sfântul Pantelimon” și apoi au convins judecătorul de la Tribunalul București să admită cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reținerea celor două doctoriţe, o premieră pentru medicina românească

Până acum, alți medici implicați în cazuri de malpraxis au fost acuzați în cel mai rău caz de ucidere din culpă.

În cazul celor două doctorițe de la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”, anchetatorii vorbesc de circumstanțe agravante și acuză că acestea „au profitat de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze”.

Medicii Maria Alexandra Miron şi Mirela Păiuș ”au acționat cu intenția directă de a suprima viața victimei Militaru Marian” și au arătat ”un profund dispreț al inculpatelor față de viața persoanelor prin ignorarea tuturor dispozițiile legale care reglementează exercitarea profesiei lor, dar și a jurământului depus la terminarea facultății de medicină”, au argumentat procurorii cererea de arestare preventivă.

În virtutea acestor fapte – probate cu declarații de martor, cu fotografii și cu date preluate de la aparatele din Secția ATI, dar și cu interceptări -, cele două doctorițe de la Spitalul ”Sfântul Pantelimon” au fost acuzate de cea mai gravă infracțiune contra vieții, cea de omor calificat și, respectiv, tentativă la omor calificat, o premieră în sistemul medical românesc.

Cele două doctorițe de la Spitalul ”Sfântul Pantelimon” au arătat ”un profund dispreț față de viața persoanelor”

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis arestarea preventivă a celor două doctorițe a avut în vedere ”natura şi importanţa deosebită a valorilor sociale lezate prin săvârşirea infracţiunii”, dar și modul şi circumstanţele de comitere a acestora.

Modul și circumstanțele de comitere a faptelor conduc la concluzia unui profund dispreț al inculpatelor față de viața persoanelor prin ignorarea tuturor dispozițiile legale care reglementează exercitarea profesiei lor, dar și a jurământului depus la terminarea facultății de medicină, despre care și apărarea a făcut vorbire”, arată judecătorul de la Tribunalul București care a decis arestarea preventivă.

Judecătorul a apreciat că măsura arestării preventive este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, este proporţională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpatelor şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”.

Referitor la buna desfășurare a procesului penal, judecătorul mai notează faptul că, la momentul efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa medicului Maria Miron a fost descoperit un prospect al substanţei noradrenalină – intitulat „Noradrenalină tartrat Hypericum 2mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă” -, precum şi două înscrisuri olografe în care erau menţionaţi o mare parte din pacienţii decedaţi în perioada de început a lunii aprilie, perioadă care a stat la baza sesizării făcute la Parchet privind morțile suspecte din Secția ATI a Spitalului ”Sfântul Pantelimon”.

„Cu privire la aceste înscrisuri, inculpata a precizat că îi aparţin şi că au fost întocmite de ea (aspect consemnat în procesul verbal de percheziţie domiciliară). În aceste înscrisuri olografe mai apare menţiunea: «Ce facem cu resuscitările?! Nu am fost anunţate? Nu ne-am scandalizat/nu am investigat fiind pac. terminali, cu cauză irev. a SC (n.r- stopului cardiac)»”, a menționat judecătorul în motivare, preluând informațiile din anchetă.

Procurorii au reușit să îl convingă pe judecător că aceste demersuri ale medicului Maria Miron au urmărit să îngreuneze desfășurarea urmăririi penale prin ștergerea probelor și că măsura arestării preventive este singura care ”are aptitudinea la acest moment de a asigura buna desfășurare a procesului penal.

Fără echivoc, infracţiunea de genul celei reţinute în sarcina inculpatelor afectează echilibrul social şi produc o stare de indignare, iar existenţa pericolului concret, din acest punct de vedere, rezultă din ansamblul probator administrat în cauză privind perseverenţa şi determinarea infracţională a acestora”, a mai notat judecătorul în motivare.

„Atitudinea inumană a inculpatelor, lipsa de respect față de valorile morale ale societății”

Judecătorul a apreciat că astfel de fapte, neurmate de o ripostă fermă a societăţii, ar întreţine climatul infracţional şi ar crea inculpatelor impresia că pot persista în sfidarea legii, fără a suporta consecinţe.

„Trebuie avut în vedere faptul că victima, dar și familia acestuia au lăsat lucru cel mai de preț, valoarea socială supremă, viața lui Militaru Marian, în vârstă de 54 de ani, în mâna inculpatelor, în speranța că acestea îl vor salva, însă Miron Maria Alexandra și Păiuș Mirela au decis, arbitrar, că nu este cazul ca acesta să mai fie ținut în viață întrucât ocupa un pat din Secția ATI.

Atitudinea inumană a inculpatelor, lipsa de respect față de valorile morale ale societății, precum și curajul infracțional arătat de acestea impun luarea unei măsuri ferme, categorice, care să aibă ca efect, în principal, conștientizarea riscului la care se expune dacă comite astfel de fapte. Din aceste considerente, apreciem că rezultă fără dubiu caracterul insuficient al altor măsuri.

Apreciem că dispunerea măsurii arestării preventive faţă de inculpate se justifică nu numai pentru valorificarea exemplarităţii în cadrul prevenţiunii generale, dar ar conduce şi la reeducarea acestuia, nefiind o povară excesivă, faţă de gravitatea faptei imputate. Măsura arestării preventive este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, în condițiile în care apărările inculpatelor trebuie verificate, investigațiile trebuie continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor cauzei, iar lăsarea acestora în libertate ar putea periclita ancheta prin influențarea administrării probatoriului în cauză”, potrivit concluziilor judecătorului care în 8 august a dispus arestarea preventivă a medicilor Maria Miron și Mirela Păiuș.

„Saloane dedicate în care punea pacienții în stare gravă care urmau sau trebuiau să moară”

Procurorii au mai arătat că medicul Maria Miron fusese poreclită de unele colege din Secția ATI ”doamna cu coasa”, iar aceasta ar fi avut chiar saloane dedicate în care punea pacienții care ”urmau sau trebuiau să moară”.

„În cadrul Secţiei ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon, aproape inuman, exista o expresie – «pacient de lăsat», care însemna de lăsat să moară, iar inculpatele foloseau această expresie ca şi cum ar fi fost ceva uzual.

Solicită a se mai avea în vedere că în ceea ce o priveşte pe inculpata Miron, porecla acesteia în cadrul secţiei de ATI era „doamna cu coasa”, când trecea pe acolo, mureau pacienţi.

În plus, din declarația martorei Grigore Elena Nicoleta rezultă că Miron Maria avea saloane dedicate în care punea pacienții în stare gravă care urmau sau trebuiau să moară, respectiv saloanele 3, 6 sau 7. Pentru a ascunde față de familiile pacienților scăderea dozelor de noradrenalină, inculpata Miron Maria Alexandra revenea în saloanele pacienților și creștea dozele înainte de vizitele făcute de membrii de familie, iar după vizite le reducea, așa cum rezultă din declarația martorei Grigore Elena Nicoleta. (…)

Fără echivoc, infracţiunea de genul celei reţinute în sarcina inculpatelor afectează echilibrul social şi produc o stare de indignare, iar existenţa pericolului concret, din acest punct de vedere, rezultă din ansamblul probator administrat în cauză privind perseverenţa şi determinarea infracţională a acestora”, se mai arată în motivare.

Judecătorul mai punctează în motivare, preluând din ancheta procurorilor, că la percheziţia făcută în locuința medicului Maria Miron, s-a găsit ”o foaie în care avea diverse notiţe printre care una era ştergerea conversaţiilor din WhatsApp, nici un mesaj, nici un apel de la asistentă în data de 04.04.2024”.

Totodată, Maria Miron avea acasă mai multe hârtii pe care trecuse numele pacienților decedați în perioada investigată, dar și numele asistenților care au lucrat atunci la Terapie Intensivă. Pe hârtiile respective era făcută și mențiunea „curățenie în telefon”.

Procurorii au apreciat că acestea, împreună cu alte probe din dosar, sunt o dovadă în plus a faptului că ”inculpatele erau conştiente de ceea ce fac, au făcut lucrurile cu intenţie, se cunoşteau a fi vinovate şi au comis fapta cu bună ştiinţă”.

Decesele suspecte ale altor cinci pacienţi, reclamate la Parchet înainte de reținerea celor două doctorițe

Cinci dosare de moarte suspectă au fost deschise, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, anterior sesizării privind decesele care ar fi fost cauzate de scăderea dozelor de noradrenalină din Secţia ATI a Spitalului ”Sfântul Pantelimon”.

După reținerea și arestarea medicilor Maria Miron și Mirela Păiuș, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunțat că, „de-a lungul timpului”, au primit mai multe sesizări privind decese suspecte ale unor pacienţi internaţi la mai multe unităţi sanitare din Capitală, inclusiv la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”.

Cinci dosare de moarte suspectă au fost deschise recent, iar autopsiile în cazul acestora au fost dispuse înainte să apară sesizarea privind cele 20 de decese vizate de ancheta în cazul Spitalului ”Sfântul Pantelimon”.