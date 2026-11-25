Ministerul Sănătății propune introducerea a 41 de medicamente noi pe lista celor gratuite și compensate. Alte 5 tratamente ar urma să fie disponibile pentru mai mulți pacienți. Proiectul a fost publicat pe 24 noiembrie 2026. Dintre cele 46 de medicamente vizate, 7 ar urma să fie incluse condiționat, prin mecanisme cost-volum, iar 39 fără condiții suplimentare.

Noile tratamente vizează pacienți cu boli oncologice, cardiovasculare, renale, neurologice și metabolice. Printre medicamentele propuse se numără terapii pentru afecțiuni cardiace, renale, epilepsie și colangită biliară primară, arată Mediafax.

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​„Introducem 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite și compensate și extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamente decontate de stat! Este cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate pe care o inițiez în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute”, a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Câteva dintre medicamentele propuse pe lista gratuităților și a celor compensate:

Mavacamten – medicament destinat pacienților cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă;

Empagliflozin și Finerenonă – medicamente destinate anumitor forme de boală cronică de rinichi;

Cenobamat – medicament destinat anumitor forme de epilepsie;

Elafibranor și Seladelpar – medicamente pentru colangita biliară primară;

Glofitamab, Epcoritamab, Talquetamab, Teclistamab, Mirvetuximab Soravtansină și Erdafitinib – medicamente pentru pacienții oncologici.

Documentul Ministerului Sănătății introduce o nouă categorie în Programul național de tratament pentru boli rare, destinată pacienților cu mucopolizaharidoză de tip VI. Tratamentul propus este Galsulfaza.

De altfel, combinația de Formoterol, Glicopironiu și Budesonidă, folosită în tratamentul BPOC – boală pulmonară obstructivă cronică, ar urma să beneficieze de o compensare mai mare. Procentul ar crește de la 50% la 90% din prețul de referință.

Ce medicamente ar urma să fie eliminate și când ar urma să se aplice noile prevederi

Pe de altă parte, 4 medicamente ar urma să fie eliminate din listă: avacopan, hormon paratiroidian, cinolazepam și inotersen. Primele trei au primit decizii de excludere de la Agenția Medicamentului, iar contractul pentru inotersen expiră la 30 noiembrie 2026.

Impactul bugetar maxim estimat pentru 2027 este de 771,06 milioane de lei pentru medicamentele incluse necondiționat. Pentru cele cu includere condiționată, suma ajunge la 168,49 milioane de lei. Ministerul Sănătății precizează că valorile sunt estimări, iar impactul real va putea fi evaluat după cel puțin 6 luni de la aplicarea măsurilor. Noile prevederi ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027, după parcurgerea etapelor de consultare și aprobare. Accesul pacienților la tratamente va depinde și de actualizarea protocoalelor medicale necesare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ