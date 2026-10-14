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Cum ne putem menține creierul mereu activ. Secretul dezvăluit de profesorul Vlad Ciurea

Cum ne putem menține creierul mereu activ. Secretul dezvăluit de profesorul Vlad Ciurea
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Ne putem menține creierul activ și la 30 și la 80 de ani, dacă îl folosim în fiecare zi, facem sport și nu pierdem conexiunea cu cei din jur.

Profesorul doctor Vlad Ciurea a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la A3 CNN, ce putem face pentru a ne păstra mintea activă, la orice vârstă.

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„Sunt persoane în vârstă care, și imagistic, și prin comportament, arată o tinerețe. Știm cu toții fraza aceea: «Tinerețe fără bătrânețe». Există acest lucru, pe de o parte pentru că își folosesc creierul, iar pe de altă parte pentru că mediul este favorabil, adică mediul este cel care le ajută, pentru că persoanele acestea fac ceea ce le place. Este o frază dovedită: funcția creează organul.

Dacă îți pui creierul la contribuție și îl ții în funcțiune, atunci totul este foarte bine. Nu-l lăsa să se odihnească, nu-l biciui cu tot felul de substanțe excitante, cafele sau alte lucruri ori energizante. Lasă-l să funcționeze, dar să funcționeze cât mai frumos posibil.

Și da-i să facă ce îi place. Dacă îi place istoria, dă-i istorie, dacă îi place arhitectura, dă-i arhitectură, dacă îi place mersul, dansul, important este să faci ceea ce îți place.

Mă refer acum la persoanele mature, în vârstă. Atunci, dintr-odată, constați că vârsta biologică nu corespunde cu vârsta persoanei respective”, a declarat prof. dr. Vlad Ciurea.

Vlad Ciurea, despre diferența dintre un creier îmbătrânit și unul tânăr, chiar și la 80 de ani

Neurochirurgul Vlad Ciurea a explica și ce diferențe există între un creier îmbătrânit și unul care continuă să funcționeze la parametri normali, chiar și la o vârstă înaintată.

„Cel de 80 de ani și îmbătrânit se ratatinează și constați, din nefericire, la autopsii, că acel creier s-a făcut mic și s-a stafidit, s-a zbârcit. Pe când pe cel care funcționează îl vezi că are o greutate mare și legăturile din sistemul nervos, pe brain mapping se văd imediat legăturile cerebrale, funcționează.

Deosebirea este totală și, dacă există posibilitatea, cu lucruri foarte simple, atunci reușești să și învingi anumite boli ale bătrâneții. De-aia spun că persoanele puțin mai în vârstă nu trebuie ținute într-un singur loc. Nu, se izolează din ce în ce mai mult, au legături cu două-trei persoane și se degradează. Deci asta este soluția: puneți creierul în funcțiune, țineți-l continuu în priză, dar priza să fie colorată și frumoasă”, a concluzionat reputatul neurochirurg Vlad Ciurea.

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