Nu consuma aceste două băuturi pe timp de caniculă. Riscul de disconfort este mare

Există două băuturi care nu doar că nu te vor ajuta să te simți răcorit, ci îți vor „răpi” și somnul, pe timp de caniculă, scrie express.co.uk.

Marea Britanie se confruntă cu un val extrem de caniculă, fiind emis chiar și un cod roșu în acest sens.

Ziua de miercuri ar putea deveni cea mai caldă zi de iunie înregistrată vreodată în UK, pe măsură ce temperaturile continuă să crească.

Termometrul va ajunge la 36-39 de grade Celsius, mâine, maxima urmând a fi de 40 de grade.

Un avertisment rar de sănătate a fost emis pentru școli, care au fost închise și trenuri, care au fost anulate sau întârziate.

Codul roșu de caniculă vizează și Londra, Somerset și Birmingham.

Ce băuturi să nu bem pe caniculă

Ca și britanicii, ar trebui să ne ferim de alcool și cafeină în valul de căldură, deoarece interferează cu somnul.

„Alcoolul este consumat, de regulă, pe vremea însorită, dar este recomandat să reducem consumul, mai ales seara, deoarece ne va strica somnul.

Băuturile cu cafeină sunt diuretice și ar putea încuraja organismul să piardă lichide, vei risca astfel deshidratarea și își vei crește temperatura corpului”.

Potrivit autorităților medicale britanice (NHS), un adult are nevoie, în medie, de 7-8 ore de somn pe noapte.

Adolescenții și bebelușii au nevoie de și mai multe ore.

Somnul insuficient poate impacta sănătatea și afectează sistemul imunitar, atenția, abilitatea cognitivă, duce la anxietate și depresie.

Oficialii Crucii Roșii din Marea Britanie au adăugat: „Vremea caldă înseamă și că poți uita de toată rutina ta zilnică, iar mâncatul și mersul la culcare la ore târzii poate afecta calitatea somnului. Încearcă să respecți orele de hrană și somn, păstrând o rutină în fiecare noapte.

Căldura te face să te simți mai obosit în timpul zilei, deoarece corpul tău consumă mai multă energie pentru a-și regla temperatura internă.

Încearcă, totodată, să nu cazi „pradă” puiului de somn, pe timpul zilei, deoarece nu vei mai putea să adormi la noapte”.

Ultimul cod roșu, în urmă cu 4 ani

Ultima avertizare de căldură cu cod roșu, anterioară acesteia, a fost emisă în iulie 2022. Profesorul Robin May, director științific la UKHSA, a avertizat că, chiar și cei aflați în floarea vârstei, ar trebui să „ia măsuri foarte precaute” pe parcursul valului de căldură.

El a declarat că alerta roșie de căldură pentru sănătate „semnalează o amenințare foarte răspândită” din partea căldurii, inclusiv amenințări „la adresa persoanelor care, în general, se consideră a nu fi deosebit de amenințate de căldură”.

Vorbind la emisiunea Today de la BBC Radio 4, el a spus: „Adesea avertizăm cu privire la persoanele vulnerabile, vârstnici, tineri, dar în acest caz avertizăm și persoanele altfel sănătoase, aflate în floarea vârstei, să ia măsuri foarte precaute, deoarece această căldură va fi destul de intensă și poate avea efecte foarte grave, care pun viața în pericol, chiar și la persoanele care sunt complet apte.”