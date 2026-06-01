Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama

Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Mulți proprietari de câini se întreabă cum își pot proteja animalul de companie pe timp de caniculă, scrie The Independent.

Pe măsură ce temperaturile cresc în lunile de vară, cățeii au nevoie de măsuri suplimentare din partea stăpânilor, pentru a fi în siguranță și teferi în fața riscurilor unor afecțiuni provocate de caniculă.

Spre deosebire de oameni, câinii nu își pot regla eficient temperatura corpului. Animăluțele devin vulnerabile la valul de căldură și pot suferi chiar și un leșin.

Veterinarii recomandă câteva trucuri simple pentru a te asigura că „Patrocle” este în siguranță și se simte confortabil.

În primul rând, să nu lași câinele în mașina parcată, pe timp de caniculă. Chiar și în zilele cu temperaturi moderate, în habitaclu va fi mult mai cald, în câteva minute.

Apa, mai importantă ca hrana!

Câinii trebuie să aibă mereu acces la apă rece și proaspătă. Pune în casă sau în grădină mai multe boluri cu apă, pentru a le asigura necuvântătoarelor hidratarea necesară pe timp de caniculă.

Programează plimbările dimineața sau seara, niciodată în mijlocul „urgiei” de căldură. Stăpânii de câini trebuie să evite trotuarul, asfaltul, nisipul, deoarece se încălzesc rapid și ard labele câinilor. Testează chiar tu suprafața respectivă, înainte să-ți plimbi animalul acolo. Dacă este fierbine pentru tine, cu siguranță va fi incomod și pentru cățeluș.

Pe timp de caniculă, veterinarii recomandă mai puțină joacă și mai mult stat la umbră. Un pahar cu gheață în parc, pe care cățelul să o lingă, ar fi ideal.

De asemenea, proprietarii de câini trebuie să fie atenți la orice semn de rău din cauza căldurii, inclusiv un comportament neobișnuit. Dacă un cățel pare afectat de caniculă, ar trebui dus imediat la umbră, răcorit cu apă și chiar transportat la veterinar, cât mai repede!

Când urmezi aceste reguli simple, siguranța câinelui tău va fi asigurată și se va putea bucura, de ce nu, și de o plimbare cu tine pe malul litoralului.

