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Anchetă a Poliției după ce nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi fost atacat într-un club de manele. Culisele scandalului care a aprins lumea interlopă

Andrei Dumitrescu
Anchetă a Poliției după ce nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi fost atacat într-un club de manele. Culisele scandalului care a aprins lumea interlopă
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Polițiștii bucureșteni au deschis o anchetă după ce, miercuri seară, nepotul cunoscutului interpret de muzică lăutărească Sorinel Puștiu a depus o plângere în care a menționat că ar fi fost atacat într-un club de manele din Sectorul 6. Bărbatul ar fi spus polițiștilor că a fost salvat de agenții de pază.

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Richard Marius Bărbulete este o figură controversată atât în lumea muzicii de petrecere, cât și în mediile infracționale, în condițiile în care a fost arestat pe teritoriul SUA după ce a fost acuzat că ar fi făcut parte dintr-o grupare care se ocupa cu clonarea de carduri bancare.

Revenit în țară, nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi intrat în conflict cu un bărbat cunoscut în lumea interlopă sub numele de Nicu Raicu.

De la ce ar fi pornit scandalul

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, miercuri seară, Bărbulete ar fi mers la sediul Secției 25 Poliție, unde ar fi povestit că, în noaptea de 10 spre 11 octombrie, în timp ce petrecea la Hanul Drumețului, ar fi fost atacat de Nicu Raicu și fratele acestuia. Nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi reclamat că Raicu ar fi avut un cuțit în mână și, până la intervenția agenților de pază, ar fi avut nevoie de sprijinul unui prieten de la masă.

Acesta a explicat că incidentul a avut loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. Richard Marius Bărbulete ar fi explicat polițiștilor că, pentru a-și câștiga traiul, cumpără ceasuri de lux la mâna a doua, de pe diferite site-uri, după care le vinde mai scump.

Tânărul a spus că, la un moment dat, a cumpărat un ceas care era vizat și de Nicu Raicu, iar acesta din urmă i-ar fi solicitat o parte din câștigul obținut după revânzarea ceasului respectiv.

Nicu Raicu: „Nu suntem locotenenții nimănui”

Contactat telefonic, Nicu Raicu a declarat, pentru Gândul, că nu l-ar fi atacat pe Richard Marius Bărbulete, însă acesta ar fi intrat în panică în momentul în care l-ar fi văzut în restaurant.

Nicu Raicu

„M-am dus să dau o dedicație muzicală, iar el s-a panicat atunci când m-a văzut.

Atunci s-a făcut agitație în local, motiv pentru care am plătit nota și am plecat. Nu m-am certat cu el și nu l-am atacat cu cuțitul, pentru că, pentru mine, el este prea mic.

Probabil a avut o discuție imaginară cu mine. Eu și fratele meu nu suntem locotenenții niciunui clan, așa cum s-a speculat în mod greșit”, a declarat, pentru Gândul, Nicu Raicu.

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