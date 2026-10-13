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Nepotul lui Sorinel Puștiu și „călăul” lui Beinur s-au încăierat cu membrii clanului Pian. Temuții interlopi au scos cuțitele

Nepotul lui Sorinel Puștiu și „călăul” lui Beinur s-au încăierat cu membrii clanului Pian. Temuții interlopi au scos cuțitele
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Mai mulți membri ai clanului bucureștean Pian ar fi fost implicați, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un scandal care a fost la un singur pas să se transforme într-o baie de sânge și care a avut loc într-un club de manele din Sectorul 6. Aceștia ar fi scos cuțitele, iar unul dintre apropiații lui Vasile Duduianu, zis Grațian Pian, ar fi încercat să-l înjunghie pe nepotul faimosului interpret de muzică de petrecere Sorinel Puștiu.

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Grațian Pian ar fi mers, sâmbătă seară, la Hanul Drumețului, împreună cu mai mulți apropiați ai clanului, între care și temutul Nicu Raicu. Aceștia s-ar fi așezat în vecinătatea unei mese la care Darius Pârcălab, fiul patronului Răzvan Pârcălab, se distra împreună cu un grup de prieteni, din care făceau parte Richard Ene, nepotul lui Sorinel Puștiu, și Tiberiu Ștefan Neicu, zis Tibi Francezu, cunoscut publicului după ce, în martie 2022, l-a împușcat pe Nuredin Beinur cu un pistol cu bile din cauciuc.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, spre dimineață, ar fi existat un conflict verbal între petrecăreții de la cele două mese, mai ales că între Nicu Raicu și nepotul lui Sorinel Puștiu exista un conflict mai vechi, după ce Raicu i-ar fi impus, în trecut, o taxă de protecție.

Agenții de pază i-ar fi mințit pe polițiști

Sursele Gândul au afirmat că oamenii lui Grațian Pian ar fi scos cuțitele, iar Raicu ar fi sărit să-l taie pe Richard Ene la gât. Acesta din urmă ar fi fost salvat de către Tibi Francezu, care l-ar fi împins pe atacator, care, în acel moment, ar fi scăpat cuțitul din mână.

Câteva clipe mai târziu, agenții de pază ai localului au intervenit în forță, iar membrii clanului Pian ar fi fost dați afară.

Sursele citate au precizat că niciuna dintre persoanele implicate, inclusiv personalul de pază, nu a apelat numărul de urgență 112.

Totuși, în timp ce oamenii lui Grațian Pian erau busculați la ieșire, un echipaj al Secției 22 Poliție, care patrula în zonă, ar fi oprit în fața localului. Polițiștii i-ar fi întrebat pe cei prezenți ce s-a întâmplat însă aceștia ar fi declarat că nu a avut loc niciun incident.

Familia lui Sorinel Puștiu, terorizată de clanul Sadoveanu

La începutul lunii mai a acestui an, mama lui Richard Ene a depus o plângere la Poliția Orașului Chitila, în care a anunțat că este ținta unor amenințări venite din partea liderilor clanului Sadoveanu, care i-ar fi solicitat o presupusă taxă de protecție.

Pentru a-și intimida victima, membrii grupării ar fi folosit inclusiv pungi cu fecale și sticle cu urină.

Liliana Ene, sora lui Sorinel Puștiu, ar fi povestit polițiștilor ilfoveni că, în ultimele săptămâni, viața ei ar fi devenit un adevărat coșmar.

Problemele ar fi început după ce fiul său, Richard, ar fi avut o relație de amiciție cu Nicușor Radu, zis Nicu Raicu, un lider interlop din orașul Chitila, asociat clanului Sadoveanu.

Liliana Ene, sora lui Sorinel Puștiu, a depus plângere la Poliția Chitila

Nicu Raicu i-ar fi reproșat lui Richard că s-ar fi folosit de numele lui ca să facă o presupusă afacere din care ar fi câștigat o sumă mare de bani și nu i-ar fi plătit un comision.

Ulterior, bărbatul l-ar fi amenințat pe Richard Ene cu moartea și ar fi început să-i terorizeze familia.

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