Un analist de securitate în domeniul inteligenței artificiale la Google are un stil de viață diferit în ciuda salariului de peste 300.000 de dolari. Charles Broomfield locuiește cu alți 4 colegi într-un apartament, nu merge cu mașina, ci pe jos sau cu bicicleta, nu ratează mesele gratuite de la birou și își menține cheltuielile vieții de zi cu zi la 20.000 de dolari pe an. Scopul lui este să strângă suficienți bani încât să devină independent financiar înainte de 30 de ani. Acesta a început să fie atent la cheltuieli încă din adolescență.

Tânărul nu vrea să-și cheltuie banii pe lucruri scumpe, ci să-i economisească sau investească

Pentru Charles, important în viață nu este să-și cumpere o mașină scumpă sau să locuiască într-un apartament de lux, ci să investească tot ce câștigă. De exemplu, în august, aproape 90% din veniturile lui au ajuns în contul de economii sau le-a investit. Obiectivul lui e să ajungă la un portofoliu de investiții de peste 750.000 de dolari în următorul an. De la absolvirea facultății în 2022, a strâns deja 650.000 de dolari.

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„Am înțeles că fericirea nu este conectată cu suma de bani pe care o poți cheltui zilnic. Nu cred sincer că aș fi cu mult mai fericit dacă aș cheltui mult mai mult”, spune Broomfield.

Obiceiul lui de a strânge bani a început încă din adolescență

Acest obicei de a strânge banii a început încă din adolescență, când a descoperit mișcarea FIRE (Financial Independence, Retire Early). Aceasta promovează economisirea agresivă și investițiile pentru a permite retragerea din activitate înainte de vârsta de pensionare.

Așa că asta i-a schimbat perspectiva asupra banilor: în loc să îi folosească ca să-și cumpere lucruri scumpe, a început să îi privească drept o cale către libertatea de a alege cum și când să muncească.

Tânărul împarte chiria cu mai mulți colegi, mănâncă la birou și nu merge cu mașina

În prezent e foarte atent cum își gestionează cheltuielile. Locuiește într-un apartament cu alți 4 colegi într-un cartier din Washington. În acea zonă chiriile pentru o garsonieră sau un apartament cu un dormitor depășesc de obicei 2.000 de dolari. Charles nu are o mașină, folosește transportul în comun când merge la muncă, iar Google îi acoperă naveta zilnică.

Deseori iese la plimbare pe jos sau cu bicicleta. Cât despre mesele zilnice, cheltuielile lui au scăzut cu aproape 70 de dolari de când a început să ia masa la birou.

Băiatul nu a renunțat la pasiunea lui pentru kickboxing

Există însă și lucruri la care nu renunță. Broomfield plătește 229 de dolari pe lună pentru un abonament la o sală de arte marțiale, unde se antrenează la kickboxing. Tânărul e de părere că nu are rost să amâne experiențele pe care și le dorește până după atingerea independenței financiare.

Veniturile sale s-au majorat de peste trei ori comparativ cu primul an de după absolvirea facultății, când câștiga puțin peste 100.000 de dolari. Înainte de a ajunge la Google, a lucrat pentru Amazon Web Services și Capital One.

Charles câștigă pe lângă salariul lui de peste 300.000$ și din activitatea de pe YouTube

Pe lângă salariu, câștigă bani și din activitatea de pe YouTube, dar și dintr-o afacere de consultanță în carieră, care ar putea aduce aproximativ 48.000 de dolari din veniturile totale prognozate pentru 2026. Acesta are peste 50K abonați pe YouTube și aproape 150 de videoclipuri.

Charles are chiar și un videoclip pe canalul lui unde explică cum cheltuie 17.970.03 $ pe an.

Deși inițial își imagina independența financiară ca pe o cale de a renunța complet la muncă, planurile sale s-au schimbat. Canalul de YouTube îi aduce deja, în majoritatea timpului, suficienți bani pentru a-și acoperi cheltuielile, iar pe viitor ar vrea să își construiască propria afacere, posibil în domeniul securității AI.