Sora interpretului de muzică lăutărească Sorinel Puștiu a depus o plângere, luni, la Poliția Orașului Chitila, în care a anunțat că este ținta unor amenințări venite din partea liderilor unui temut clan ilfovean, care i-ar fi solicitat o presupusă taxă de protecție. Pentru a-și intimida victima, membrii grupării ar fi folosit inclusiv pungi cu fecale și sticle cu urină.

Liliana Ene ar fi povestit polițiștilor ilfoveni că, în ultimele săptămâni, viața ei ar fi devenit un adevărat coșmar. Problemele ar fi început după ce fiul său, Richard, ar fi avut o relație de amiciție cu Nicușor Radu, zis Nicu Raicu, un lider interlop din orașul Chitila, asociat clanului Sadoveanu.

Tehnici de intimidare

Nicu Raicu i-ar fi reproșat lui Richard că s-ar fi folosit de numele lui ca să facă o presupusă afacere din care ar fi câștigat o sumă mare de bani și nu i-ar fi plătit un comision.

Bărbatul l-ar fi amenințat pe Richard Ene cu moartea și ar fi început să-i terorizeze familia.

În acest sens, după ce ar fi amenințat-o pe mama lui, ar fi postat, pe o platformă de socializare, o fotografie cu mașina femeii, care era parcată în fața blocului. În acest fel, membrii clanului din Chitila ar fi vrut să-i arate că știu unde locuiește.

Cine este Nicu Raicu

Totodată, sursele Gândul au afirmat că, pe fondul amenințărilor, la data de 21 aprilie, în jurul orei 18:00, cinci femei ar fi intrat în salonul de înfrumusețare pe care nora Lilianei Ene îl are în zona Plevnei, din București. Potrivit martorilor, acestea ar fi avut la ele pungi cu fecale și sticle cu urină, pe care le-ar fi împrăștiat în interior, de față cu mai multe persoane, care au fugit îngrozite.

Conform unor surse judiciare, Nicușor Radu, zis Nicu Raicu este asociat cu o mulțime de activități ilegale, între care traficul de țigări, cămătăria și șantajul.

