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Două surori au lansat primul serial românesc original de comedie muzicală pentru preadolescenți, creat de copii, pentru copii. „Am vrut să construim o lume amuzantă și misterioasă”

Oana Zvobodă
Două surori au lansat primul serial românesc original de comedie muzicală pentru preadolescenți, creat de copii, pentru copii.
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Două surori din România, de 12 și 9 ani, au transformat o comunitate de peste 250.000 de urmăritori într-un proiect de entertainment construit în jurul creativității și exprimării autentice. Stela și Luna au lansat „StelaLuna și Vocea Interzisă – Curajul Este Vocea Ta”, primul serial românesc original de comedie muzicală pentru preadolescenți, creat de copii, pentru copii.

Serialul a adunat deja aproape 1 milion de vizualizări și propune un format rar întâlnit pe piața locală: opt episoade originale de comedie muzicală, mister și aventură, construite special pentru publicul preadolescent.

Povestea serialului urmărește două surori care visează să cânte și-să joace teatru într-o familie în care muzica este interzisă.

Tatăl, fost rock star devenit avocat, refuză ideea spectacolului, în timp ce mama le susține în secret. Când părinții dispar în mod misterios, fetele pornesc într-o aventură care le testează curajul, creativitatea și relația de surori, descoperind treptat adevăruri ascunse despre familie.

Problemele copiilor

Un studiu cu privire la nivelul de literație digitală al elevilor din România, realizat de UNICEF România și BRIO în 2026, arată că aproximativ 70% dintre elevi întâmpină dificultăți în utilizarea tehnologiei digitale în mod independent, responsabil și în siguranță.

Peste 30% dintre copii și adolescenți spun că anxietatea este cea mai mare problemă pentru ei, 20% se simt apăsați de presiunea școlii, iar aproape la fel de mulți consideră dependența de telefon și rețelele sociale o problemă majoră, potrivit unui sondaj realizat de World Vision România de Ziua Copilului.

„Nouă ne place când o poveste te face să râzi”

În acest context, proiectele creative dedicate copiilor și preadolescenților capătă o relevanță tot mai mare. În prezent, se pune accent tot mai mult pe imaginație, storytelling, muzică și forme de exprimare care încurajează participarea activă și creativitatea.

Serialul dezvoltă acest tip de experiență printr-un univers construit în jurul muzicii originale, personajelor și poveștilor create chiar din perspectiva generației căreia i se adresează.

„Și noi petrecem timp online, ca mulți copii, dar ne place mult să ne imaginăm povești, personaje și să transformăm lucrurile care ne inspiră în ceva creativ. Ne-am dorit ca serialul să fie o lume în care copiii de vârsta noastră să râdă, să fie curioși și să simtă că au curajul să fie ei înșiși, să își spună ideile și să își folosească imaginația”, a spus Stela.

„Nouă ne place când o poveste te face să râzi, să fii curios și să îți imaginezi ce urmează. Prin serial am vrut să construim o lume amuzantă și misterioasă, în care copiii să se distreze și să simtă că imaginația lor poate merge oriunde”, a completat Luna.

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