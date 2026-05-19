Record absolut pentru o operă de Brâncuși. “Danaidă” a fost vândută la New York cu peste 100 de milioane de dolari

„Danaidă”, de Brâncuși, vândută la New York cu 107 milioane de dolari
„Danaidă”, una dintre lucrările marelui sculptor Constantin Brâncuși, realizată în 1913, a fost vândută într-o licitație la New York pentru suma record de peste 107 milioane dolari.

Potrivit mai multor dealeri, dar și relatărilor din presa americană, este vorba despre cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o sculptură semnată de Brâncuși.

Danaidă, de Constantin Brâncuși

Cine a cumpărat sculptura lui Brâncuși

Înainte de această licitație, recordul pentru lucrările lui Brâncuși era deținut de „La Jeune fille sophistiquée”, care a fost vândută cu 52,9 milioane, tot la New York și tot la casa de licitații Christie’s, în anul 2018.

„Danaidă” a fost una dintre piesele de rezistență dintr-o colecție privată impresionantă deținută de un magnat media american, care mai deținea alte 15 capodopere. Vorbim despre miliardarul Samuel Irving Newhouse, care a cumpărat „Danaida”, o lucrare din bronz cu patină brună și foiță de aur, în 2002, plătind 18,2 milioane de dolari. La acea vreme, a fost un record pentru o lucrare semnată de Constantin Brâncuși.

Newhouse a fost al doilea dintre cei doi proprietari pe care i-a avut „Danaidă”. El a cumpărat-o de la soții Eugene și Agnes Meyer, care aveau să devină unii dintre cei mai importanți patroni ai sculptorului român, precum și prieteni apropiați ai acestuia pe tot parcursul vieții, după cum arată Christie’s.

În campania de promovare a licitației, Christie’s a realizat un videoclip inspirat de Lee Miller, în care actrița Nicole Kidman se plimbă în jurul sculpturii, la sediul casei, din Rockefeller Center, New York.

De remarcat faptul că specialiștii casei Christie’s au vândut cele mai scumpe șapte lucrări semnate de Constantin Brâncuși, în frunte cu La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard).

În licitația de la New York au mai fost vândute și opere semnate de Picasso și Matisse.

