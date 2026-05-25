Kevin Casian Bordea, în vârstă de 11, este copilul genial al României, care a cucerit trei medalii de aur la competiția internațională de matematică mentală „Global Mental Math Olympiad”, desfășurată pe 19 aprilie 2026, la Mumbai, în India. Mama lui Kevin, micul matematician care a uimit lumea cu abilitățile sale deosebite, a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, provocările și sacrificiile pe care le presupune o asemenea perfomanță.

La o vârstă la care alți copii sunt mai degrabă preocupați de joacă, Kevin Casian Bordea își dedică timpul și energia pentru a desluși tainele matematicii mentale.

La olimpiada de aritmetică mentală din India, Kevin a obținut locul I la proba „Master Challenge”, unde a rezolvat corect 100 de calcule și a acumulat punctajul maxim de 1.000 de puncte în 4 minute și 45 de secunde.

În cadrul aceleiași competiții, a câștigat locul I la „Sprintul de Înmulțiri”, cu un scor de 1.894 de puncte în cinci minute, precum și locul I la „Sprintul de Adunări și Scăderi”, unde a obținut 1.674 de puncte în cinci minute.

Kevin a manifestat o înclinație către domeniul complex al matematicii chiar de la vârsta de trei ani, iar când a împlinit șase ani i-a cerut mamei sale un soroban (un instrument tradițional japonez folosit pentru efectuarea rapidă a calculelor matematice).

„Pe la vârsta de 6 ani și ceva, a văzut la emisiunea «Românii au talent», un băiețel care făcea calcule uluitoare cu ajutorul sorobanului. Kevin a fost atât de impresionat, încât mi-a cerut hotărât: „Mami, vreau și eu să învăț metoda asta, du-mă undeva unde pot să învăț!”.

La împlinirea vârstei de 7 ani, i-am cumpărat cadou de ziua lui un soroban. A fost complet fascinat de el. Ceea ce a început ca o curiozitate stârnită de la televizor s-a transformat rapid într-o pasiune uriașă, prin cursuri și mult antrenament!

Profesorii de la Centrul SmartyKids Progresului, au observat imediat că îi place, că înțelege foarte rapid modul de calcul, iar prin antrenament susținut reușește să fie și foarte rapid”, își amintește mama lui Kevin.

„Mi-a spus că cel mai frumos cadou de ziua lui este să fie pe podium, în India”

La olimpiada de aritmetică mentală din Mumbai, India, Kevin a reușit să se facă remarcat din peste 500 de participanți din mai multe țări. Performanța a avut pentru el și o semnificație aparte, întrucât competiția s-a desfășurat chiar de ziua lui, pe 19 aprilie, când a împlinit 11 ani.

„Pentru noi, pentru Kevin, această competiție GMMO, a avut o încărcătură emoțională uriașă.

Kevin și-a dorit enorm să ajungă la Mumbai dintr-un motiv extrem de special: Olimpiada a avut loc chiar pe 19 aprilie, exact în ziua în care el a împlinit 11 ani.

Mi-a spus de la început că cel mai frumos cadou pe care și-l dorește de ziua lui este să fie acolo, pe scenă, în India și dacă se poate pe podium, în primii trei.

Să-ți vezi copilul cum își îndeplinește dorința și își sărbătorește împlinirea celor 11 ani devenind Campion Mondial, în aplauzele unei săli întregi, la mii de kilometri de casă… este ceva care îți taie respirația și te lasă fără cuvinte.”, mărturisește, cu emoție, mama micului geniu.

Triplu campion mondial la artimetică, după ce a obținut Recordul Mondial la adunări

Înainte de succesul de la olimpiada mondială de matematică, din Mumbai, India, Kevin a obținut Recordul Mondial la adunări, în 2025, în cadrul aceleiași competiții, desfășurate în Dubai.

„Câștigând și Recordul Mondial anul trecut la proba de adunări, tot la GMMO în Dubai, știa tipul acesta de concurs și i-a plăcut enorm modul de desfășurare!”, relatează mama lui Kevin.

Experiența de la competiția din Dubai i-a oferit băiatului încrederea necesară pentru următoarea provocare: competiția de matematică mentală din Mumbai.

„A fost o experiență incredibilă pentru Kevin absolut tot ce a descoperit în Mumbai, și-a făcut prieteni acolo, iar faptul că a câștigat toate cele 3 probe, a fost mai mult decât spera… i-a dat o încredere enormă în el, această performanță validand toată munca depusa de Kevin în tot acest timp.”, mai relatează mama micului campion.

„Performanța cere sacrificii, dar eu mă asigur că se bucură din plin de copilărie”

„Pentru mine, să fiu mamă de Campion Mondial este un sentiment copleșitor de mândrie și recunoștință, dar vine totodată și cu o mare responsabilitate la pachet,”, mărturisește cu emoție mama micului geniu.

Dincolo de strălucirea medaliei și greutatea trofeului lui Kevin, misiunea mea principală ca părinte este să-i ofer echilibru și un refugiu sigur. Rolul meu este să-l încurajez la fiecare pas, să-i ridic moralul atunci când oboseala își spune cuvântul și să fiu mereu umărul pe care poate să plângă atunci când lucrurile nu-i ies din prima și nu reușește!

Performanța cere sacrificii, iar eu sunt acolo să mă asigur că, înainte de a fi un geniu al cifrelor, Kevin este un copil care știe că este iubit necondiționat și că are voie să greșească. Mă asigur că rămâne ancorat cu picioarele pe pământ și că se bucură din plin de copilărie și face lucruri care îl fac fericit.”, mai afirmă mama lui Kevin.

„Antrenamentul lui Kevin seamănă foarte mult cu cel al unui sportiv de performanță”

„Antrenamentul lui Kevin seamănă foarte mult cred, cu cel al unui sportiv de performanță, doar că el își antrenează mintea. Nu înseamnă că stă ore în șir în fața unor foi pline de numere, pentru că s-ar plictisi.

Secretul aritmeticii mentale este vizualizarea: el își imaginează abacul în minte și face calculele mental cu o viteză fantastică, fără să aibă instrumentul fizic în față”, mai precizează mama băiatului.

Kevin beneficiază de asemenea și de îndrumarea unor mentori care l-au ajutat să-și dezvolte pasiunea pentru matematică și i-au îndrumat pașii. Este vorba de profesoarele Tatiana Lazăr, Ramona Mocanu și coordonatoarea Alina Tene, de la Centrul SmartyKids Progresului Sector 5, Bucuresti

„Se antrenează zilnic, în reprize scurte dar intense, pentru a menține acea viteză de reacție și concentrare.

Kevin mai face o mulțime de alte lucruri care îi plac: pian, dans modern, logica, matematica aplicată pe calculator și înot. Cu alte cuvinte, o zi din viața unui copil mic geniu, este extrem de plină, concentrată și contra cronometru, alternând reprize intense cu pauze scurte”, mai precizează mama băiatului.

„Facem eforturi aproape imposibile. Nu este deloc ușor pentru noi ca părinți să susținem financiar”

„Facem eforturi colosale, aproape imposibile… pentru a-l putea înscrie la următoarele olimpiade și campionate naționale și internaționale de Aritmetică Mentală, deoarece trebuie să spunem că nu este deloc ușor și la îndemână pentru noi ca părinți să susținem financiar toate aceste costuri (taxe de participare, transport cazare), care ajung sa fie foarte mari, depășind bugetul!

​Titlu mondial de la Mumbai, nu este linia de sosire, ci doar începutul! Kevin își dorește enorm să devină și mai bun în calcule, să se dezvolte continuu și să participe la cât mai multe competiții, campionate și olimpiade naționale și internaționale în viitor!

Este visul lui cel mai mare să reușească în viață ghidat de această pasiune a cifrelor și să demonstreze că, prin dedicare, un copil din România poate cuceri lumea cu mintea lui, oriunde s-ar afla”, afirmă mama lui Kevin.

FOTO: arhiva personală Lavinia Ezaru

