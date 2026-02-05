UNICEF a dat publicităţii rezultatele a două rapoarte naţionale şi independente prin care a dorit să afle nivelul elevilor din România în privinţa literaţiei digitale şi ştiinţifice. Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, scrie joi dimineaţă că analfabetismul funcţional trebuie considerat risc de securitate naţională şi ar trebui inclus în strategia de apărare a ţării.

Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, publică pe blogul său un nou articol prin care sugerează autorităţilor de la vârful statului că ar trebui să ia foarte în serios problema educaţiei din România, mai ales în urma ultimelor două rapoarte realizate de UNICEF cu privire la gradul de analfabetism funcţional în care se află elevii români.

„Ieri, 4 februarie 2026, au fost prezentate public două rapoarte naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, elaborate de UNICEF, în baza unei discuții de oportunitate pe care am avut-o ca ministru al educației și cercetării în 2025. Astfel, știam, prin testele PISA, că analfabetismul funcțional în zona de matematică, lectură și științe este unul crescut în țară, ca ministru considerându-l un risc de securitate națională și propunându-l pentru includere în Strategia Națională de Apărare a Țării (lucru realizat). În condițiile în care testele PISA se adresează copiilor în jur de 15 ani, era însă necesar să extindem această analiză și la celelalte niveluri de studiu, și anume toate clasele 1-12. De asemenea, ținând cont că suntem în plină revoluție industrială, era important să evaluăm la acest nivel detaliat, complementar «competențelor științifice», și «competențele digitale».”

Fostul ministru mai scrie că aceste rezultate nu fac altceva decât să-i „accentueze îngrijorarea”, având în vedere că singura concluzie care se poate desprinde de aici este aceea că 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% dintre aceştia nu ştiu să folosească un computer.

„Rezultatele UNICEF-BRIO prezentate ieri au fost formulate de autori astfel (detaliile se pot regăsi în rapoartele publice): «…Rezultatele arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. Aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice.» «În domeniul literației digitale, mai mult de jumătate dintre elevi (aproximativ 55%) se află în zona de tranziție, cu competențe parțiale ce pot fi consolidate prin programe adecvate. 8% dintre elevi ating nivelul „funcționalitate bună”, în timp ce segmentul celor care ating cel mai înalt nivel de competență este de doar 0,2%. Aproape 37% dintre elevi sunt la risc în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale funcționale»”, scrie fostul ministru.

Prin urmare, Daniel David continuă să facă lobby pe lângă autorităţile din fruntea statului să aibă în vedere includerea pericolului analfabetsmului funcţional în planul naţional de apărare a ţării, ca risc de securitate naţională.

„Pentru mine, aceste noi rezultate confirmă și extind concluzii pe care le știam din studiile internaționale (PISA), accentuându-mi îngrijorarea! În acest fel, prea mulți copii nu dobândesc adecvat în școală competențele de care ei și societatea au nevoie și, mai mult, devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință (ex. conspirații), cu impact negativ asupra unei societăți moderne și democratice bazate pe cunoaștere. Scurt și mai accentuat spus, suntem pe un drum care ne poate duce la statutul de colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism.”

Daniel David aminteşte de strategia de combatere a acestui fenomen, pe care a elaborat-o în acest sens, şi care poate fi consultată online.

