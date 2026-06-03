Incident cu un motodeltaplan, în Argeș. Un bărbat a fost rănit după ce a aterizat forțat.

Incident cu un motodeltaplan, în județul Argeș. Pilotul a fost obligat să aterizeze forțat, iar la impactul cu solul a suferit mai multe răni. La fața locului au intervenit medicii și pompierii.

Motodeltaplanul a aterizat forțat în comuna Buzoiești. Imediat la fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

“În urma impactului, a rezultat o victimă de sex masculin, conștientă, cooperantă, care prezintă suspiciune de fractură la membrul superior stâng, în zona umărului, și traumatisme la nivelul capului și al feței. În urma acordării primului ajutor calificat, persoana este transportată la spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Argeș.

Pompierii au asigurat un perimetru de protecție și măsurile specifice până la înlăturarea oricărui pericol. O anchetă urmează să stabilească cum s-a produs evenimentul și în ce circumstanțe.

FOTO/VIDEO: Gândul