Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan

Aflat în vizită în Republica Moldova, Ilie Bolojan a cerut să se întoarcă de urgență la București, pentru a participa la ședința CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan. De la Chișinău, el a cerut ministrului Apărării să urgenteze transmiterea de echipamente NATO în România, să discute cu aliații pentru a găsi radare care să poate depista dronele care zboară la mică înălțime și să fie aduse în România cât mai rapid. De asemenea, Bolojan a solicitat ministrului român de Externe să ceara sancțiuni pentru diplomații ruși din România.

,,Am cerut CSAT să adoptăm sancțiuni împotriva diplomaților ruși. Am cerut MApN să ceară de urgență transferul de radare, echipamente antiaeriene de la NATO. Cel mai important plan și pe care îl încheiem este programul SAFE”, a declarat Bolojan.

El a condamnat ferm acțiunea Rusiei pe care o consideră iresponsabilă și a spus că are trei planuri în vizor.

,,Primul dintre ele este cel diplomatic – am convenit cu MAE acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni pentru diplomații ruși de la București. În al doilea rând: planul imediat pentru asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. MApN va face demersuri pentru a solicita aliaților transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem: capacități antiaeriene, radare care pot scana la altitudini joase, să avem tehnică militară care să țină cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone. Cel mai important plan la care am lucrat în aceste zile este programul SAFE. În aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnizarea, în anii următori, până în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, în valoare de 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori.

Premierul demis a dat vina pe unii politicieni care, spune el, au întârziat semnarea contractului SAFE.

,,Acțiunile iresponsabile din lumea politică, ce țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor pe timp de pace, au dus la mari întârzieri, din cauza contestațiilor. Vă rog să vă gândiți la contestațiile depuse la CCR chiar în aceste zile referitoare la legislația SAFE. Am făcut tot ce a trebuit pentru a dota Armata cu tehnică militară”, a declarat Ilie Bolojan la Chișinău.

