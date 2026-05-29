Prima pagină » Știri politice » Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan

Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan

Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Aflat în vizită în Republica Moldova, Ilie Bolojan a cerut să se întoarcă de urgență la București, pentru a participa la ședința CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan. De la Chișinău, el a cerut ministrului Apărării să urgenteze transmiterea de echipamente NATO în România, să discute cu aliații pentru a găsi radare care să poate depista dronele care zboară la mică înălțime și să fie aduse în România cât mai rapid. De asemenea, Bolojan a solicitat ministrului român de Externe să ceara sancțiuni pentru diplomații ruși din România.

Ilie Bolojan: Vom semna toate contractele cu SAFE

,,Am cerut CSAT să adoptăm sancțiuni împotriva diplomaților ruși. Am cerut MApN să ceară de urgență transferul de radare, echipamente antiaeriene de la NATO. Cel mai important plan și pe care îl încheiem este programul SAFE”, a declarat Bolojan.

El a condamnat ferm acțiunea Rusiei pe care o consideră iresponsabilă și a spus că are trei planuri în vizor.

,,Primul dintre ele este cel diplomatic – am convenit cu MAE acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni pentru diplomații ruși de la București. În al doilea rând: planul imediat pentru asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. MApN va face demersuri pentru a solicita aliaților transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem: capacități antiaeriene, radare care pot scana la altitudini joase, să avem tehnică militară care să țină cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone. Cel mai important plan la care am lucrat în aceste zile este programul SAFE. În aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnizarea, în anii următori, până în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, în valoare de 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori.

Premierul demis a dat vina pe unii politicieni care, spune el, au întârziat semnarea contractului SAFE.

,,Acțiunile iresponsabile din lumea politică, ce țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor pe timp de pace, au dus la mari întârzieri, din cauza contestațiilor. Vă rog să vă gândiți la contestațiile depuse la CCR chiar în aceste zile referitoare la legislația SAFE. Am făcut tot ce a trebuit pentru a dota Armata cu tehnică militară”, a declarat Ilie Bolojan la Chișinău. 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Guvernul a desecretizat memorandumul SAFE de 16,7 miliarde € dintre România și Comisia Europeană chiar în timpul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură

Guvernul demis Bolojan, acuzat de ,,șobolănii” în programul SAFE

Premierul Ilie Bolojan profită de scandalul cu drona din Galați ca să facă reclamă programului de înarmare SAFE

 

 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
REACȚIE Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
12:26
Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
REACȚIE Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?
11:29
Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?
JUSTIȚIE Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
SCANDALOS Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o
09:45
Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o
ULTIMA ORĂ A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
09:25
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O funcție corporală vitală ar putea ascunde mai mulți factori de risc ai demenței
SCANDALOS Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
13:00
Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
FLASH NEWS Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
12:31
Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
FLASH NEWS Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”
12:27
Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
12:11
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
REACȚIE Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică”
12:09
Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică”
VIDEO Ion Cristoiu: Cum se creează noi și noi argumente pentru ca Guvernul Bolojan să rămână până la alegerile din 2028
12:05
Ion Cristoiu: Cum se creează noi și noi argumente pentru ca Guvernul Bolojan să rămână până la alegerile din 2028

Cele mai noi

Trimite acest link pe