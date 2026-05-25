Avionul în care se afla Radu Miruță, afectat de sisteme care bruiază semnalul GPS: „Piloții și-au luat măsuri de protecție”

Avionul în care se afla ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost vizat de sisteme care bruiază sistemul GPS. Incidentul a avut loc în timp ce oficialul călătorea spre Lituania pentru a vizita Detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, transmite Mediafax.

Ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, a precizat la TVR Info că aeronava în care se deplasa era una de tip militar și avea dispozitive anti-bruiaj.

Acesta a afirmat că zona pe care o traversa, la momentul incidentului, este expusă bruiajelor GPS și a adăugat că avionul în care se afla nu a fost o țintă, în acest context.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic.

Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională.

Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță la postul menționat.

Oficialii din Marea Britanie, implicați într-un incident similar la granița cu Rusia

Incidentul în care a fost implicat ministrul interimar Radu Miruță, vine la scurt timp după ce o aeoronvă al Royal Air Force (RAF), în care se aflau mai mulți oficiali britanici, a întâmpinat probleme similare la granița cu Rusia.

Avionul care îl transporta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a suferit o perturbare a semnalului GPS în timpul unui zbor efectuat la întoarcerea din Estonia, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Incidentul a avut loc joi, în timpul zborului către Marea Britanie, după ce oficialul britanic participase la întâlniri cu trupele britanice desfășurate în Estonia, stat membru NATO aflat în proximitatea graniței cu Rusia.

La bordul aeronavei guvernamentale RAF de tip Falcon 900LX se afla și un jurnalist, care a relatat ulterior că „semnalul satelit al avionului guvernamental a fost întrerupt”.

