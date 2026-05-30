România s-ar putea inspira după modelul estonian. Ce este „zidul anti-drone” și cum poate proteja flancul estic al NATO de incursiunile dronelor

Pe 28 mai 2026, la patru ani de la începerea războiului ruso-ucrainean, România a devenit prima țară membră NATO în care au rezultat victime în urma unui atac rusesc. Mai precis, o dronă rusească ce avea țintă vizată în Ucraina ar fi fost deviată de sistemele de apărare antiaeriene ucrainene și s-a prăbușit pe un bloc din județul Galați, rănind doi o mamă și um fiu. Liderii UE și NATO au denunțat Rusia pentru „escaladarea conflictului” și au amenințat cu intensificarea sancțiunilor, inclusiv România care l-a expulzat pe consulul diplomatic rus de la Constanța.

Ministerul Apărării din România a comunicat public că țara nu deține în acest moment echipamente de apărare anti-dronă, iar rachetele avioanelor americane F-16 nu sunt adecvate interceptării dronelor.

Statul român s-ar putea inspira de la o țară baltică pentru prevenirea amenințărilor din partea dronelor ruse care au tot pătruns pe teritoriul țării noastre din vara anului 2023.

În Estonia, Consiliul Poliției și Grănicerilor a instalat dispozitive staționare de detectare și supraveghere anti-drone de-a lungul frontierei cu Rusia, între punctul tripartid Estonia-Letonia-Rusia și Luhamaa. Țara baltică a decis să-și fortifice apărarea după evaluarea riscurilor la nivel „realist”.

Până la finalul anului 2026, întreaga frontieră de est va fi acoperită cu dispozitive anti-dronă.

„Primele dispozitive sunt instalate și operaționale. Desigur, acesta este doar începutul: ne îndreptăm către o rețea de drone care acoperă întreaga Estonie, dar acest pas arată că lucrările pregătitoare au dat roade”, a declarat ministrul de interne al țării, Igor Taro, potrivit The Kyiv Independent.

Măsurile au fost sporite după ce un avion de vânătoare F-16 din România a devenit prima aeronavă NATO care a doborât o dronă ucraineană.

