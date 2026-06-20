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Poliția Locală, în război total cu cadrele Ministerului de Interne. Polițiștii adevărați primesc, săptămânal, zeci de amenzi, doar în București

Andrei Dumitrescu
Poliția Locală, în război total cu cadrele Ministerului de Interne. Polițiștii adevărați primesc, săptămânal, zeci de amenzi, doar în București
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Zeci de polițiști care lucrează în sediile Poliției Capitalei, Poliției Române și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt amendați, săptămânal, de angajații Poliției Locale. Există ofițeri de poliție care au primit și opt amenzi în decurs de șase săptămâni.

Animozitățile dintre polițiști și foștii gardieni publici au început încă din anul 2010, când noii polițiști ai primăriilor au primit uniforme similare cu cele ale angajaților MAI.

Cum a început expansiunea Poliției Locale

Mai mult, cu toate că nu beneficiază de regim de circulație prioritar, mașinile lor au fost dotate cu girofar, tot cu lumini roșu și albastru, iar, la câțiva ani de la înființare, polițiștii locali au defilat pe sub Arcul de Triumf, cu ocaziei Zilei Naționale.

Scoși din parcuri, polițiștii locali au început, însă, să-și facă simțită prezența în marile orașe după ce au primit dreptul să dea amenzi pentru parcare neregulamentară.

Sancțiunile au început să curgă, iar printre victime au început să apară polițiștii aflați la serviciu, cu toate că, potrivit unor surse Gândul, lucrătorii primăriilor cunoșteau foarte bine calitatea persoanelor pe care le amendează.

Primii care au fost sancționați în masă au fost polițiștii IPJ Ilfov. În 2016, când sediul instituției, situat în București, pe Șoseaua Fabrica de Glucoză, se afla în renovare, angajații au fost nevoiți să parcheze pe străzile din jurul instituției.

Polițist amendat de trei ori într-o singură zi

Surse din Poliție au explicat, în exclusivitate pentru Gândul, că echipajele Poliției Locale împărțeau atât de multe amenzi încât au fost situații în care unii angajați ai Poliției Ilfov au găsit în geam și trei procese-verbale într-o singură zi.

Totodată, sursele Gândul susțin că angajații Poliției Capitalei, Poliției Române și o parte dintre ofițerii care lucrează în aparatul central al MAI, care nu mai loc în curțile interioare și sunt nevoiți să parcheze în apropierea sediilor situate în zona Pieței Victoriei, sunt vânați, zilnic, de echipajele Direcției Generale de Poliție Locală.

Acestea trec de câte trei ori pe zi și, cu toate că știu faptul că proprietarii autoturismelor respective sunt lucrători ai poliției naționale, care nu au alte opțiuni de parcare, îi amendează.

Astfel, sunt ofițeri de poliție care, în mai puțin de o lună și jumătate, au strâns între opt și zece amenzi pentru parcare neregulamentară, în valoare de câte 202 lei fiecare.

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