Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală

06 feb. 2026, 22:10, Actualitate
În urma  perchezițiilor de la Primăria Sectorului 5, trei persoane au fost reținute — Iulian Constantin Cârlogea, administratorul public, Robert Mihai Bașca, arhitectul șef, și Chioran Florin, director adjunct al Poliției Locale Sector 5, iar un alt șef din cadrul Poliției Locale se află sub control judiciar, cei reținuți urmând să fie prezentați mâine la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Administratorul public al sectorului arhitectul-șef și mai mulți șefi din Poliția Locală sunt suspectați că ar fi primit mită, pentru a grăbi acordarea unor avize imobiliare. Banii, potrivit unor surse judiciare, ar fi fost primiți în mai multe tranșe, în sume cuprinse între 2.000 și 30.000 de euro.

Procurorii DNA au efectuat verificări în principal la biroul administratorului public, dar și la cel al arhitectului-șef. Totodată, anchetatorii au desfășurat percheziții atât la sediul Poliției Locale Sector 5, cât și la domiciliile persoanelor vizate.

Potrivit procurorilor, faptele cercetate vizează posibile demersuri ilegale pentru urgentarea recepției unui imobil și pentru atestarea construirii unui ansamblu rezidențial, prin intermediul unor proceduri și documente administrative.

În atenția anchetatorilor se află și un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei, existând suspiciuni că mai mulți funcționari publici ar fi fost mituiți pentru a accelera emiterea avizelor necesare finalizării lucrărilor, inclusiv pentru ca instituțiile competente să confirme respectarea proiectului inițial.

