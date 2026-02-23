S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”

Poliția Locală a Municipiului București a transmis, luni, câte amenzi a aplicat pentru cei care nu au curățat trotuarele de zăpadă în aceste zile. Deși a nins încă de marți noapte, polițiștii locali ne transmit abia luni că au început controalele în ceea ce privește îndepărtarea zăpezii de pe trotuare.

„Continuăm verificările privind felul în care se realizează deszăpezirea în Capitală!

Pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la încetarea ninsorii, acționăm preventiv pentru siguranța pietonală și nu numai!

Astfel, pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare ne-am concentrat atenția și pe felul în care agenții economici și asociațiile de proprietari curăță trotuarele din fața punctelor de lucru și a scărilor de bloc”, transmite Poliția Locală.

Polițiștii coordonați de Primăria Capitalei ne mai transmit ceva ce știm de foarte multă vreme:

„Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș și astfel pot apărea accidentele. Nimeni nu își dorește asta!”, este concluzie „inedită” a Poliției Locale.

Câte amenzi a aplicat Poliția Locală pentru zăpada de pe trotuare

„În cazul societăților sau asociațiilor de bloc care nu au luat nici un fel de măsură în a-și curăța perimetrul, sancțiunea a fost proporțională.

Iar unde am sesizat un posibil pericol pentru pietoni cauzat de țurțuri, am izolat zona și am solicitat sprijinul pompierilor ISU București.

Toate aceste atribuții sunt în sarcina fiecărei poliții locale de sector, motiv pentru care noi am verificat zonele centrale din București.

Tot ce ține de marile bulevarde și străzi principale. Vorbim de inelul median, un areal delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara și I.C. Brătianu.

În total, până la orele amiezii, polițiștii locali ai Municipiului București au aplicat peste 25 de sancțiuni în valoare totală de aproape 44.000 de lei”, mai transmite sursa citată.