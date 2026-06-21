Prima pagină » Social » Solstițiul de vară 2026. Tradițiile populare interzic aceste lucruri în cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară 2026. Tradițiile populare interzic aceste lucruri în cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară 2026. Tradițiile populare interzic aceste lucruri în cea mai lungă zi din an
Solstițiul de vară - 21 iunie / Sursa FOTO: flickr.com
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Solstițiul de vară, fenomenul astronomic care marchează începutul verii în emisfera nordică, va avea loc duminică, 21 iunie 2026. În acest moment, longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90 de grade, iar ziua înregistrează durata maximă din an. Iată cele mai importante tradiții populare, inspirate din memoria culturală colectivă, care însoțesc această perioadă.

Cea mai lungă zi din an are 15 ore și 32 de minute. Cât durează cea mai scurtă noapte

Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, durata zilei în România va fi de aproximativ 15 ore și 32 de minute. Iar noaptea va avea numai 8 ore și 28 de minute.

După acest moment, zilele vor începe să se scurteze treptat, iar nopțile să devină mai lungi, până la solstițiul de iarnă, care are loc în jurul datei de 21 decembrie. Dincolo de semnificația sa astronomică, solstițiul de vară este însoțit de numeroase și bogate tradiții și superstiții populare, notează Mediafax. Multe dintre ele se transmit din generație în generație, ca o formă de memorie și identitate culturală.

Praguri temporale cu o puternică încărcătură simbolică

În credințele populare românești, perioada solstițiului și zilele din preajma sărbătorii Sânzienelor sunt văzute ca praguri temporale cu o puternică încărcătură simbolică. Cadru în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai fragilă,

Obiceiuri de Sânziene care aduc sănătate și noroc. Ce este bine să faceți

Sursa: MEDIAFAX FOTO

Potrivit tradiției, în ziua solstițiului nu este recomandat să se spele rufe, să se coasă sau să se desfășoare alte activități gospodărești considerate obositoare. Se consideră că nerespectarea acestor obiceiuri poate aduce ghinion sau poate diminua prosperitatea gospodăriei.

Bătrânii îi sfătuiau pe tineri să evite certurile și disensiunile în această perioadă. Exista credința fermă că neînțelegerile apărute în ziua solstițiului se pot prelungi chiar pe tot parcursul anului.

Interdicții păstrate cu sfințenie și transmise din generație în generație

În unele regiuni ale țării, tradiția recomandă evitarea scăldatului în râuri și lacuri în preajma solstițiului, pe baza unor credințe populare potrivit cărora spiritele apelor ar fi mult mai active în această perioadă. Etnologii apreciază totuși că aceste interdicții fac parte din patrimoniul unic cultural și din imaginarul popular românesc, fără a avea totuși o bază științifică.

Așadar, solstițiul de vară rămâne unul dintre cele mai importante momente astronomice ale anului. Fenomenul continuă să fie însoțit de numeroase obiceiuri și credințe vii. Care reflectă legătura strânsă dintre comunitățile tradiționale și ritmurile arhaice ale naturii și cosmosului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
06:00
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
EXCLUSIV Traficul de droguri în România lui Nicolae Ceaușescu și marile capturi al Epocii de aur. Documente „top secret” din arhiva Miliției
05:00
Traficul de droguri în România lui Nicolae Ceaușescu și marile capturi al Epocii de aur. Documente „top secret” din arhiva Miliției
EXCLUSIV Un rechin imobiliar din Oradea, apropiat de Ilie Bolojan, a ajuns să construiască în Sectorul 6 din Capitală. Gândul dezvăluie cum a parafat Ciprian Ciucu un proiect de 65 de milioane de euro pentru dezvoltatorul orădean
14:25
Un rechin imobiliar din Oradea, apropiat de Ilie Bolojan, a ajuns să construiască în Sectorul 6 din Capitală. Gândul dezvăluie cum a parafat Ciprian Ciucu un proiect de 65 de milioane de euro pentru dezvoltatorul orădean
INFRASTRUCTURĂ Podul Basarab intră în șantier. Primarul Ciprian Ciucu anunță restricții de trafic și lucrări care vor dura 10 luni
13:26
Podul Basarab intră în șantier. Primarul Ciprian Ciucu anunță restricții de trafic și lucrări care vor dura 10 luni
Gândul de Vreme Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
11:29
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
EXCLUSIV Poliția Locală, în război total cu cadrele Ministerului de Interne. Polițiștii adevărați primesc, săptămânal, zeci de amenzi, doar în București
05:00, 20 Jun 2026
Poliția Locală, în război total cu cadrele Ministerului de Interne. Polițiștii adevărați primesc, săptămânal, zeci de amenzi, doar în București
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă Putin nu ar mai conduce Rusia. Răspunsul unui politolog de la Princeton: „Întregul cerc din jurul lui este format din ultranaționaliști”
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Click
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Primele rezultate ale proiectului JUNO rezolvă misterul celor mai bizare elemente
METEO Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
11:23
Duminică stă sub semnul valului de caniculă. Zonele unde românii se vor topi de căldură, la 36 de grade la umbră, potrivit ANM
FLASH NEWS Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut
11:06
Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut
VIDEO Ion Cristoiu: Ca și Congresele lui Ceaușescu, cel al lui Bolojan va aduce schimbări doar în camarilă
10:35
Ion Cristoiu: Ca și Congresele lui Ceaușescu, cel al lui Bolojan va aduce schimbări doar în camarilă
REACȚIE Petrișor Peiu (AUR) susține soluția anticipatelor: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”
10:28
Petrișor Peiu (AUR) susține soluția anticipatelor: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”
FLASH NEWS Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”
10:26
Avertismentul fostului șef CIA: „Hezbollah amenință în continuare Israelul și interesele SUA din Orientul Mijlociu. Nu trebuie lăsat să se reînarmeze”
AVERTISMENT Bonul cu 400 de lei un șezlong pe plaja din Mamaia. AI face ravagii la debutul sezonului estival
10:18
Bonul cu 400 de lei un șezlong pe plaja din Mamaia. AI face ravagii la debutul sezonului estival

Cele mai noi

Trimite acest link pe