Prima pagină » Actualitate » „Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”. Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a ȘOCAT pe vecini

„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”. Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a ȘOCAT pe vecini

20 oct. 2025, 14:59, Actualitate
„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”. Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a ȘOCAT pe vecini
Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a șocat pe vecini / Sursa FOTO: Facebook Anuntul UK

Chiar dacă locuiesc la mii de kilometri depărtare de satul natal din Ardeal, fix în inima Angliei, o familie de români a reușit să ducă mai departe spiritul vieții de la țară. Florica și Nelu Coste trăiesc de peste 20 de ani în Birmingham și spun că nici distanța și nici măcar stilul britanic nu i-au făcut să-și uite rădăcinile.

„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”, spune soția lui Nelu Coste, care zâmbește mândră când își privește gospodăria.

Grădina ardelenească din West Midlands

Și are și motive, pentru că a reușit să recreeze în inima Angliei o gospodărie autentică românească.

Soții Coste au venit în Marea Britanie în 2003. După 15 ani de „acomodare”, au închiriat un teren pe care l-au transformat, treptat, într-o mică oază românească. Cei doi au lucrat pământul cu grijă, exact cum o făceau în copilăria din județul Satu Mare.

„Am ales să muncim pământul în Anglia, așa cum o făceam în România. Avem găini și rațe și cultivăm de toate în grădina proprie. În casă gătim doar la sobă, iar când e cald afară, preparăm mâncarea la un grătar tradițional făcut de noi, în curte”, spune Florica Coste,  într-un reportaj apărut în Anunțul UK.

Grădina lor este plină de viață și admirată de vecini, au roșii, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, conopidă, varză și morcovi. Dar, cel mai tare, pe vecini i-a uimit fauna – găinile și rațele familiei de români sunt vedetele zonei.

Iubitori de autentic și tradițional, cei doi spun că nu folosesc niciun fel de îngrășământ chimic, totul fiind natural, crescut din pasiune.

Dorul de casă, nestins nici după 20 de ani

Nelu Coste lucrează în construcții și are un venit stabil. Câștigă lunar peste 3.000 de lire, bani buni pentru Anglia. Florica se ocupă de casă, de grădină și de cei doi copii. Când are timp, gătește și pentru românii din zonă, prăjiturile și torturile ei fiind faimoase în comunitatea din West Midlands.

„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român. Grădină, muncă, legume și tradiții, chiar și aici, în Anglia. Deși suntem departe, sufletul nostru a rămas românesc. Muncim pământul aici la fel cum o făceam acasă, pentru că, oriunde ai fi, dacă pui dragoste, muncă și credință, pământul îți răsplătește totul”, mai povestește Florica.

De ceva vreme, familia Coste a început să împărtășească pe rețelele sociale momente din viața lor de zi cu zi. Astfel, publică rețete de gătit pe sobă, preparate românești făcute la grătar și, bineînțeles, imagini cu gospodăria lor plină de culoare.

„Oriunde am fi, România merge cu noi”, adaugă Florica, fericită că micuța ei grădină îi amintește de casa de la țară.

Chiar dacă dorul de Ardeal îi apasă, familia Coste nu se gândește încă la întoarcerea definitivă în România. Deocamdată, Birmingham a devenit acasă pentru ei, cu toate că sufletul le rămâne legat de satul copilăriei și de mirosul de fân proaspăt cosit de pe dealurile transilvănene.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Români din ANGLIA, amendați pe motiv că și-au dus copiii la medic, în România, fără aprobarea școlii

Carnea de miel, mai ieftină în Anglia decât în România. Client, despre prețurile din supermarketurile românești: „Mi se pare exagerat de SCUMP”

Citește și

ULTIMA ORĂ George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după votul CCR
16:00
George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după votul CCR
EDUCAȚIE Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere
15:36
Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere
BREAKING NEWS “Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?
15:26
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?
CONTROVERSĂ Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz, de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”
15:25
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz, de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”
GALERIE FOTO Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride”
14:34
Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride”
POLITICĂ AUR solicită o Comisie parlamentară de anchetă pentru explozia din Rahova
14:32
AUR solicită o Comisie parlamentară de anchetă pentru explozia din Rahova
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Digi24
BREAKING NEWS. CCR a picat reforma pensiilor magistraților
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Karmen Minune, în lacrimi. Dorul a răpus-o
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Ambasadorul francez la București: „Rusia hărțuia România pentru a o face să intre în război, fără însă a-i acorda garanţiile cele mai indispensabile”
SPORT Andrei Nicolescu e uimit după FAZA spectaculoasă de la Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta”
15:52
Andrei Nicolescu e uimit după FAZA spectaculoasă de la Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta”
VIDEO Cristoiu, reacție rapidă după decizia CCR: „Dacă Bolojan are minima inteligență, demisionează și candidează la Primăria Capitalei”
15:49
Cristoiu, reacție rapidă după decizia CCR: „Dacă Bolojan are minima inteligență, demisionează și candidează la Primăria Capitalei”
EXTERNE Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați
15:45
Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați
EXTERNE Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”
15:40
Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”
VIDEO Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz RUSESC”
15:27
Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz RUSESC”
GALERIE FOTO Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate
15:24
Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate