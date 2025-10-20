„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”. Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a ȘOCAT pe vecini

Chiar dacă locuiesc la mii de kilometri depărtare de satul natal din Ardeal, fix în inima Angliei, o familie de români a reușit să ducă mai departe spiritul vieții de la țară. Florica și Nelu Coste trăiesc de peste 20 de ani în Birmingham și spun că nici distanța și nici măcar stilul britanic nu i-au făcut să-și uite rădăcinile.

„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”, spune soția lui Nelu Coste, care zâmbește mândră când își privește gospodăria.

Grădina ardelenească din West Midlands

Și are și motive, pentru că a reușit să recreeze în inima Angliei o gospodărie autentică românească.

Soții Coste au venit în Marea Britanie în 2003. După 15 ani de „acomodare”, au închiriat un teren pe care l-au transformat, treptat, într-o mică oază românească. Cei doi au lucrat pământul cu grijă, exact cum o făceau în copilăria din județul Satu Mare.

„Am ales să muncim pământul în Anglia, așa cum o făceam în România. Avem găini și rațe și cultivăm de toate în grădina proprie. În casă gătim doar la sobă, iar când e cald afară, preparăm mâncarea la un grătar tradițional făcut de noi, în curte”, spune Florica Coste, într-un reportaj apărut în Anunțul UK.

Grădina lor este plină de viață și admirată de vecini, au roșii, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, conopidă, varză și morcovi. Dar, cel mai tare, pe vecini i-a uimit fauna – găinile și rațele familiei de români sunt vedetele zonei.

Iubitori de autentic și tradițional, cei doi spun că nu folosesc niciun fel de îngrășământ chimic, totul fiind natural, crescut din pasiune.

Dorul de casă, nestins nici după 20 de ani

Nelu Coste lucrează în construcții și are un venit stabil. Câștigă lunar peste 3.000 de lire, bani buni pentru Anglia. Florica se ocupă de casă, de grădină și de cei doi copii. Când are timp, gătește și pentru românii din zonă, prăjiturile și torturile ei fiind faimoase în comunitatea din West Midlands.

„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român. Grădină, muncă, legume și tradiții, chiar și aici, în Anglia. Deși suntem departe, sufletul nostru a rămas românesc. Muncim pământul aici la fel cum o făceam acasă, pentru că, oriunde ai fi, dacă pui dragoste, muncă și credință, pământul îți răsplătește totul”, mai povestește Florica.

De ceva vreme, familia Coste a început să împărtășească pe rețelele sociale momente din viața lor de zi cu zi. Astfel, publică rețete de gătit pe sobă, preparate românești făcute la grătar și, bineînțeles, imagini cu gospodăria lor plină de culoare.

„Oriunde am fi, România merge cu noi”, adaugă Florica, fericită că micuța ei grădină îi amintește de casa de la țară.

Chiar dacă dorul de Ardeal îi apasă, familia Coste nu se gândește încă la întoarcerea definitivă în România. Deocamdată, Birmingham a devenit acasă pentru ei, cu toate că sufletul le rămâne legat de satul copilăriei și de mirosul de fân proaspăt cosit de pe dealurile transilvănene.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Români din ANGLIA, amendați pe motiv că și-au dus copiii la medic, în România, fără aprobarea școlii

Carnea de miel, mai ieftină în Anglia decât în România. Client, despre prețurile din supermarketurile românești: „Mi se pare exagerat de SCUMP”