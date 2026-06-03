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Tânără înjunghiată de fostul iubit într-un mall din Timişoara. Femeia a ajuns direct pe masa de operație

Atac la un mall din Timișoara. Foto: Opiniatimisoarei.ro
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O tânără din Timișoara a fost victima fostului partener și supusă unui act de violență în plină zi, după ce a fost urmărită și înjunghiată de fostul iubit într-un mall din municipiu. Medicii au intervenit de urgență și au transportat-o la spital, evitând un final catastrofal. 

Victima are 27 de ani şi se afla în timpul serviciului, la unul dintre magazinele din mallul bănățean. Acolo a apărut inopinat fostul iubit, un bărbat mult mai vârstnic ca ea, de 49 de ani. Nu se ştie conținutul discuției, însă individul violent a scos un cuţit şi a lovit-o de mai multe ori în zona braţelor, relatează Opiniatimisoarei. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de agenţii de pază din mall.

Multiple răni, femeia a intrat direct în operație

Cei doi se despărțiseră după 7 ani de relație, susține bărbatul, care nu a suportat gândul că femeia l-a părăsit. Acesta a venit la magazinul din mall la care tânăra era angajată și a urmărit-o printre rafturi. La un moment dat a scos un cuțit și a înjunghiat-o de 3-4 ori la nivelul brațelor, în piept și în abdomen.

Imediat au fost alertați agenții de securitate, poliția și salvarea. Medicii au intervenit de urgență și au preluat-o pe femeia rănită, i-au acordat primul ajutor și au transportat-o la spital pentru îngrijiri și investigațîi. Tânăra fost transportată la spital cu mai multe plăgi, direct în sala de operație. Medicii au constat ca lama cuțitului i-a atins un plămân, splina și un rinichi.

Bărbatul nu a suportat faptul că a fost părăsit

Agresorul a fost imobilizat de cei de la security din centrul comercial și încredințat Poliției. Bărbatul a declarat că nu-i pare rău de ceea ce a făcut și a precizat că a iubit-o pe tânăra de 27 de ani. Acum îi reproșa că acum 7 ani l-ar fi despărțit de soție. Individul este acum la audieri. Cei doi se despărţiseră recent.

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