Crimă la Cluj. O femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale, în ciuda ordinului de protecție. Criminalul, reținut pentru 24 de ore

Crimă la Cluj. O femeie în vârstă de 36 de ani, din comuna Luna, a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale. Pe numele tânărului se afla emis un ordin de protecție. Criminalul a fost reținut pentru 24 de ore.

O tragedie a avut loc, în cursul dimineții de marți, 26 mai 2026, în județul Cluj. Un tânăr de 24 de ani a înjunghiat o femeie în vârstă de 36 de ani, din comuna Luna. Femeia a vrut să își apere fiica, în vârstă de 18 ani, care era fosta iubită a criminalului. Potrivit datelor, tânărul de 24 de ani era gelos pe fosta sa prietenă pentru că și-ar fi găsit un alt iubit.

A înjunghiat-o mortal

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, bărbatul, aflat într-un acces de gelozie, ar fi încercat să o agreseze pe tânăra care decisese să încheie relația. În apărarea acesteia au intervenit mama fetei, în vârstă de 36 de ani, și sora ei de16 ani. Cele două ar fi fost apoi atacate cu un obiect tăietor-înțepător. În urma incidentului, mama celor două fete a fost înjunghiată mortal. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical și au făcut eforturi pentru a o salva. Din nefericire, a avut răni incompatibile cu viața.

Potrivit datelor transmise de IPJ Cluj, pe numele bărbatului fusese emis, încă din 14 mai, un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș. Măsura îl obliga să păstreze o distanță de cel puțin 15 metri față de locuința victimei. Ordinul de protecție, însă, nu l-a speriat pe tânăr.

Avea ordin de protecție

Cu toate acestea, ordinul nu a reușit să împiedice producerea tragediei, în condițiile în care măsura fusese dispusă tocmai din cauza tensiunilor existente între agresor și victime. Mai mult, bărbatul de 24 de ani locuia în imediata apropiere a fostei partenere și a familiei acesteia, care s-ar fi aflat permanent într-o stare de pericol, scrie Ziua de Cluj.

IGPR a trimis o echipă de control la Cluj, în urma tragediei. Se dorește să se afle modul în care autoritățile au intervenit și au gestionat cazul crimei din comuna Luna. Verificările sunt efectuate de reprezentanți ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și ai Centrului Operațional din cadrul IGPR. Instituția a precizat că, în funcție de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile legale și administrative necesare.

La 17 ore de la crimă, poliția a anunțat că tânărul de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

