Prima pagină » Actualitate » Crimă la Cluj. O femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale, în ciuda ordinului de protecție. Criminalul, reținut pentru 24 de ore

Crimă la Cluj. O femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale, în ciuda ordinului de protecție. Criminalul, reținut pentru 24 de ore

Crimă la Cluj. O femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale, în ciuda ordinului de protecție. Criminalul, reținut pentru 24 de ore
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Crimă la Cluj. O femeie în vârstă de 36 de ani, din comuna Luna, a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale. Pe numele tânărului se afla emis un ordin de protecție. Criminalul a fost reținut pentru 24 de ore.

O tragedie a avut loc, în cursul dimineții de marți, 26 mai 2026, în județul Cluj. Un tânăr de 24 de ani a înjunghiat o femeie în vârstă de 36 de ani, din comuna Luna. Femeia a vrut să își apere fiica, în vârstă de 18 ani, care era fosta iubită a criminalului. Potrivit datelor, tânărul de 24 de ani era gelos pe fosta sa prietenă pentru că și-ar fi găsit un alt iubit.

Crimă la Cluj. O femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale, în ciuda ordinului de protecție. Criminalul, reținut pentru 24 de ore

 O femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale, în ciuda ordinului de protecție 

A înjunghiat-o mortal

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, bărbatul, aflat într-un acces de gelozie, ar fi încercat să o agreseze pe tânăra care decisese să încheie relația. În apărarea acesteia au intervenit mama fetei, în vârstă de 36 de ani, și sora ei de16 ani. Cele două ar fi fost apoi atacate cu un obiect tăietor-înțepător. În urma incidentului, mama celor două fete a fost înjunghiată mortal. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical și au făcut eforturi pentru a o salva. Din nefericire, a avut răni incompatibile cu viața.

Potrivit datelor transmise de IPJ Cluj, pe numele bărbatului fusese emis, încă din 14 mai, un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș. Măsura îl obliga să păstreze o distanță de cel puțin 15 metri față de locuința victimei. Ordinul de protecție, însă, nu l-a speriat pe tânăr.

Avea ordin de protecție

Cu toate acestea, ordinul nu a reușit să împiedice producerea tragediei, în condițiile în care măsura fusese dispusă tocmai din cauza tensiunilor existente între agresor și victime. Mai mult, bărbatul de 24 de ani locuia în imediata apropiere a fostei partenere și a familiei acesteia, care s-ar fi aflat permanent într-o stare de pericol, scrie Ziua de Cluj.

IGPR a trimis o echipă de control la Cluj, în urma tragediei. Se dorește să se afle modul în care autoritățile au intervenit și au gestionat cazul crimei din comuna Luna. Verificările sunt efectuate de reprezentanți ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și ai Centrului Operațional din cadrul IGPR. Instituția a precizat că, în funcție de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile legale și administrative necesare.

La 17 ore de la crimă, poliția a anunțat că tânărul de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce turcii fac cafea la nisip?
VIDEO George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
11:18
George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
ALEGERI Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
11:08
Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
JUSTIȚIE Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
10:53
Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
10:52
Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
Gândul de Vreme Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
10:35
Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
FLASH NEWS Claudiu Năsui: „Aceiași politicieni care au crescut taxele, cresc acum din nou cheltuielile”
10:32
Claudiu Năsui: „Aceiași politicieni care au crescut taxele, cresc acum din nou cheltuielile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe