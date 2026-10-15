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Ambasadorul SUA s-a întâlnit cu șeful ASF în ziua depunerii listei noului Guvern. Discuțiile au vizat investițiile și cooperarea financiară

Ambasadorul SUA s-a întâlnit cu șeful ASF în ziua depunerii listei noului Guvern. Discuțiile au vizat investițiile și cooperarea financiară
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Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a fost primit joi, 15 octombrie, la sediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), de președintele instituției, Alexandru Petrescu, și de membrii Consiliului. Întâlnirea a avut loc în aceeași zi în care era așteptată depunerea în Parlament a listei Cabinetului condus de premierul desemnat Luca Niculescu și a programului de guvernare.

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse, discuțiile s-au concentrat pe colaborarea dintre ASF și instituțiile americane, relația cu mediul de afaceri și dezvoltarea unei piețe financiare capabile să atragă investiții.

Cooperare cu instituțiile financiare americane

Alexandru Petrescu a evidențiat colaborarea ASF cu Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea americană de supraveghere a piețelor de capital, precum și contactele cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC), instituția care reglementează piețele americane de instrumente derivate.

Un alt subiect a fost prevenirea și combaterea spălării banilor, alături de reglementarea activelor digitale. Discuțiile au vizat transparența, conduita participanților la piață și protejarea investitorilor.

Participanții au abordat și prezența grupurilor financiare americane în România, dialogul cu Camera de Comerț Americană în România (AmCham) și posibilitatea ca mai multe companii să se finanțeze prin listarea la bursă.

Întâlnirea, în contextul schimbării Guvernului

Vizita ambasadorului a avut loc într-un moment politic important, în care premierul desemnat Luca Niculescu urma să înainteze Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.

Știripesurse remarcă și faptul că Alexandru Petrescu a fost menționat în ultimele săptămâni în speculațiile privind posibile numiri la nivel înalt, inclusiv pentru funcția de prim-ministru sau pentru conducerea Serviciului de Informații Externe. Aceste variante au fost vehiculate în spațiul public, fără ca întâlnirea de la ASF să confirme o legătură între ele și vizita diplomatică.

Potrivit declarațiilor prezentate de publicație, ASF și-a exprimat disponibilitatea de a aprofunda cooperarea cu partenerii americani prin schimburi de expertiză și inițiative comune.

SURSA: Știripesurse.ro

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