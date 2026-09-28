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Ambasadorul american în România, reacție la scandalul diplomatei SUA din Grecia: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”

Olga Borșcevschi
Ambasadorul american în România, reacție la scandalul diplomatei SUA din Grecia: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”
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Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a comentat pentru presa de la Constanța dezvăluirile WSJ referitoare la Kimberly Guilfoyle. Diplomatul a susținut că Washingtonul și-a exprimat „deplina încredere în democrația din România”. „Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”, a precizat ambasadorul american.

Ambasadorul SUA în România: „Democrația poate fi complicată”

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„Pot spune că, încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern, Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea. Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură. Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”, a declarat Darryl Nirenberg la Constanța, unde participă la un eveniment.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Romania, Darryl Nirenberg, participa la deschiderea expozitiei „SUA-Romania. Istorie, diplomatie si drumul spre democratie”, organizata la Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti, joi, 16 iulie 2026. Evenimentul, care prezinta istoriile ce leaga SUA si Romania, este dedicat aniversarii a 250 de ani de independenta a SUA. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Reacția lui Darryl Nirenberg vine în contextul în care The Wall Street Journal, care citează o sursă prezentă la discuții, a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Washingtonul ar fi fost implicat în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări. (Mai multe detalii AICI)

Practic, ambasadorul american nu confirmă, dar nici nu infirmă faptul că diplomata americană la Atena ar fi declarat, în martie, că Guvernul României urmează să cadă, pentru că premierul Ilie Bolojan s-ar fi opus coridorului de gaze.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Darryl Nirenberg, participa la deschiderea expozitiei „SUA-Romania. Istorie, diplomatie si drumul spre democratie”, organizata la Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti, joi, 16 iulie 2026. Evenimentul, care prezinta istoriile ce leaga SUA si Romania, este dedicat aniversarii a 250 de ani de independenta a SUA. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Relatarea WSJ a fost însă contestată de avocatul lui Kimberly Guilfoyle, care a respins relatarea conversației de la Atena.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați.

Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici»”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a povestit despre incident.

Pe 31 martie, Guilfoyle s-a întâlnit la București cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan (pe atunci ministru al Energiei).

Întrebat despre acea întâlnire, Grindeanu a spus că discuțiile au vizat coridorul vertical de gaze și a calificat celelalte interpretări drept „pure fabulații”.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD, AUR și alți parlamentari.

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