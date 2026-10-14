Gândul vă prezintă, în exclusivitate, prima listă cu propunerile de miniștri pentru Guvernul condus de Luca Niculescu. Potrivit unor surse politice, din schița viitorului Executiv reiese că mai multe portofolii importante ar urma să revină unor nume din PSD, în timp ce la unele ministere sunt luați în calcul tehnocrați, inclusiv oameni susținuți de președintele Nicușor Dan.

Lista nu este definitivă, iar negocierile privind împărțirea portofoliilor continuă. Printre posturile încă deschise se numără vicepremierii, conducerea MAI și formula de organizare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

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Cum ar putea arăta Guvernul Luca Niculescu

Potrivit surselor politice, Eugen Tomac este luat în calcul pentru funcția de vicepremier, însă formula finală a Executivului ar putea include doi vicepremieri sau chiar să nu aibă această structură în forma vehiculată inițial.

Numele de miniștri vehiculate pentru Guvernul Niculescu

Ministerul Apărării Naționale – Radu Oprea;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Zamfir;

Ministerul Afacerilor Externe – Dan Neculăescu;

Ministerul Educației și Cercetării – Sorin Costreie;

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Florin Manole;

Ministerul Justiției – Radu Marinescu;

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete;

Ministerul Energiei – un tehnocrat, cu Bogdan Ivan în discuție;

Ministerul Afacerilor Interne – Marian Neacșu, variantă incertă;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – decizia depinde de Sorin Grindeanu;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Romeo Lungu;

Ministerul Culturii – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;

Un posibil minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – portofoliu în discuție;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu.

Victor Ponta ar putea primi un minister

Un alt punct rămas deschis în negocieri este eventuala intrare a lui Victor Ponta în viitorul Guvern. Potrivit surselor politice, în acest moment nu este clar dacă fostul premier va primi un portofoliu important sau dacă numele său nu se va regăsi în formula finală a Cabinetului.

Alte surse politice susțin însă că împărțirea portofoliilor în viitorul Guvern ar putea arăta diferit. Potrivit acestora, Nicușor Dan ar urma să aibă patru miniștri și un vicepremier în viitorul Executiv, în timp ce PSD ar veni cu Alexandru Rogobete și Florin Manole. Pentru Ministerul Mediului este vehiculat în continuare numele lui Mihai Ghigiu, iar la Transporturi ar putea fi propus Ovidiu Popa, liderul de grup al PSD. În același timp, Bogdan Ivan nu ar mai fi luat în calcul pentru Ministerul Energiei.

Când va fi anunțată lista finală

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. Acesta a afirmat că își dorește o echipă competentă și că nu va renunța la măsurile care și-au dovedit eficiența.