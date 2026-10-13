Tot mai mulți români își scot banii din Pilonul II. Numărul beneficiarilor a explodat

Tot mai mulți români ajung în momentul în care își pot încasa banii acumulați în Pilonul II de pensii private. Numărul participanților și beneficiarilor către care s-au făcut plăți în prima jumătate a anului 2026 a crescut cu aproape 55% față de perioada similară din 2025.

În numai șase luni, fondurile au plătit 1,73 miliarde de lei către peste 42.000 de persoane, iar ASF estimează că tendința va continua în următorii ani.

Sistemul pensiilor private din România începe să intre într-o nouă etapă. După aproape două decenii în care accentul a fost pus pe acumularea banilor în conturile participanților, tot mai mulți români ajung la vârsta pensionării și solicită plata sumelor strânse.

Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în primul semestru al anului 2026 au fost efectuate plăți către 42.229 de participanți și beneficiari, față de 27.316 în aceeași perioadă din 2025.

Creșterea este de aproximativ 54,6% într-un singur an. În total, în primele șase luni din 2026 au fost plătite 1,73 miliarde de lei.

”Este de așteptat ca trendul să rămână crescător”

Dan Armeanu, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul pensiilor private, explică majorarea puternică prin maturizarea sistemului și apropierea de pensionare a uneia dintre cele mai numeroase generații din România.

”Creșterea este semnificativă ca ritm anual, dar se înscrie în tendința firească de maturizare a Pilonului II. Sistemul de pensii private intră treptat într-o etapă în care un număr tot mai mare de participanți ajunge la vârsta pensionării și solicită plata activului personal net acumulat”, a explicat Dan Armeanu pentru Mediafax.

”Pentru următorii ani, este de așteptat ca trendul să rămână crescător, atât în ceea ce privește numărul participanților și beneficiarilor pentru care vor fi efectuate plăți ale activului personal net, cât și valoarea activelor personale nete plătite”, mai spune vicepreședintele ASF.

Unii români pot încasa banii, dar preferă să-i lase în Pilonul II

Numărul plăților efectuate într-un anumit an nu corespunde exact numărului persoanelor care s-au pensionat în perioada respectivă. Există participanți care au dobândit anterior dreptul de a-și încasa banii, dar au amânat depunerea cererii. Legea nu îi obligă să retragă imediat sumele acumulate. Astfel, banii pot rămâne în fond și pot continua să fie investiți de administrator.

”În general, amânarea plății se face atunci când piața e în creștere și viitorii pensionari vor avea un câștig mai mare”, explică Dan Armeanu.