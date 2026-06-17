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Cod galben de vijelii. Unde vor fi averse torențiale și grindină. Prognoza ANM, actualizată pentru Gândul

Cristian Lisandru
Cod galben de vijelii. Unde vor fi averse torențiale și grindină. Prognoza ANM, actualizată pentru Gândul
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Potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vom avea parte, din nou, de o perioadă cu instabilitate atmosferică accentuată. Sunt vizate mai multe județe din nordul României.

Atenționarea meteo – cod galben – este valabilă începând de miercuri – ora 12:00 – și până joi la lra 2:00.

„Miercuri (17 iunie) în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Izolat vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, anunță ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Înnorări temporare accentuate, averse torențiale, descărcări electrice”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis și cum va fi vremea în cursul zilei de astăzi.

Vremea va fi, în general, instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și Moldovei. Avem de altfel în vigoare un cod galben.

  • Acolo vor fi înnorări temporare accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.
  • Viteza la rafală va fi de până la 70km/h.
  • Izolat vor fi vijelii și va cădea și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de până la 3 h sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-20 l/m². Izolat vor fi de peste 30 l/m²”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

„În Capitală, valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă”

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil.  Vor fi înnorări și ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice. Se vor semnala pe arii mai mici în Banat, sudul și în sud-estul Transilvaniei și al Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte.

  • Maximele se vor încadra între 20 și 31°.
  • Cele mai ridicate valori vor fi în regiunile din sudul teritoriului.

În Capitală, astăzi, valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă.

Temperatura maximă va fi de 30-31°, cerul va fi variabil, mai mulți senin, iar vântul va sufla slab și moderat”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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