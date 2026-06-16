Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, descărcări electrice și grindină. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul.

În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață care a vizat zona joasă a județului Timiș. Codul a expirat la ora 09:00. A fost vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Cum va fi vremea în cursul zilei de astăzi a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

„Pe parcursul zilei de astăzi, vremea va fi în general frumoasă. Cam în toate regiunile vom avea perioade însorite, cu precădere în partea de vest, de sud-vest a teritoriului și în nord.

Vor mai apărea înnorări , în mod deosebit după-amiază și spre seară, în regiunile centrale și nordice, dar și în zona Carpaților Orientali.

, în mod deosebit după-amiază și spre seară, în regiunile centrale și nordice, dar și în zona Carpaților Orientali. Acolo vom avea manifestări de instabilitate atmosferică.

Vor fi averse, descărcări electrice, poate chiar și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În aceste condiții, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 22° în nord-estul Transilvaniei, în nordul Moldovei și prin Maramureș, până spre 27-29° în Oltenia și în Muntenia.

Cel mai probabil, în zona Capitalei vom avea, astăzi, o vreme în general frumoasă. Cerul va avea perioade însorite. Temperatura maximă se va situa în jur de 27-28 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

ANM, o nouă atenționare meteor0logică

Meteorologii ANM au emis o nouă atenționare meteorologică. Este valabilă începând de mâine – 17 iunie, ora 12:00 – și până în data de 18 iunie, ora 02:00.

„Miercuri (17 iunie) în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, a transmis ANM.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți (16 iunie) în regiunile nordice.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

Potrivit ANM, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Iezer, unde termometrele au arătat doar 4 grade Celsius.

La București, la aceeași oră, s-au înregistrat 16 grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură a acestei dimineți s-a înregistrat la Sulina și Buzău – 18 grade Celsius.

Doar la Bistrița au fost averse de ploaie, iar termometrele au arătat 10 grade, conform informațiilor publicate de ANM.

Au fost 5 grade la Miercurea Ciuc, 12 grade la Timișoara și la Arad, 13 grade la Suceava, 12 grade la Botoșani, 14 grade la Craiova și 8 grade la Reșița. La Vaslui au fost 11 grade, iar la Bacău s-au înregistrat 12 grade Celsius.