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Eugen Tomac, dezvăluiri din culisele consultărilor pentru guvernul său. PSD și PNL n-au spus „nu” unui cabinet tehnocrat, dar liberalii n-au fost consecvenți. „Am spus că sunt dispus să înlocuiesc orice nume care ridică semne de întrebare”

Cristian Lisandru
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Eugen Tomac , fostul premier desemnat, a spus – miercuri, 17 iunie 2026 – că partidele pro-europene din Parlamentul României nu au fost consecvente cu pozițiile avute anterior. Aceasta ar fi principala cauză a crizei politice prin care trece România, potrivit lui Tomac.

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Pe de altă parte, Eugen Tomac a spus – la Digi 24 – că a participat la negocieri în calitate de consilier al Nicușor Dan.

A fost prezent la discuții atât înainte de moțiunea de cenzură prin care a fost „prăbușit” Guvernul Bolojan, cât și după aceea. PNL și PSD ar fi fost deschise unui guvern de tehnocrați.

Evident că este un moment extrem de tensionat și plin de evoluții pe scena politică. Personal, mi-aș dori ca țara să-și încheie această criză politică pentru că, dacă partidele din Parlament, pro-europene, ar fi fost consecvente cu pozițiile pe care le-au avut nu am fi ajuns în acest impas.

  • În calitate de consilier al președintelui, am avut prilejul de a participa la consultările cu partidele politice și înainte de moțiune și după moțiune.
  • Imediat după moțiune, președintele a consultat partidele politice pentru a căuta o soluție rezonabilă care să pună la aceeași masă toate partidele din fosta coaliție.

Opțiunea pe care PNL și PSD nu au refuzat-o a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați, astfel încât proiectele și prioritățile care țin de PNR, de OCDE și inclusiv de atragerea banilor SAFE să găsească acest consens necesar.

Este esențial într-un moment de criză, cu război la graniță, să avem un guvern care reprezintă credibilitate, își păstrează direcția țării”, a spus Eugen Tomac la Digi 24.

Eugen Tomac, Niușor Dan și Adrian Veștea, noul premier desemnat

„PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă”

UDMR, potrivit lui Eugen Tomac, a avut o poziție consecventă, nefiind de acord cu un guvern tehnocrat.

La USR, însă, părerile ar fi fost „împărțite”.

La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior, în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat.

  • PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă.
  • Nu doar că lucrurile se conturau în această direcție și subliniez cât se poate de clar noi am mers inclusiv pe formula pe care, evident, partidele dădeau semne că o agreează nu doar miniștrii să fie în afara arcului politic parlamentar al fostei coaliții, ci inclusiv secretarii de stat și prefecții.

Deci, eu, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut cu colegii din PNL și cu domnul președinte Bolojan, am spus cât se poate de clar că sunt dispus să fac două lucruri pe care nu le agreaserăm cu ceilalți actori politici, anume să înlocuiesc orice nume care ridică semne de întrebare”, mai spus Eugen Tomac.

Eugen Tomac / Foto – Mediafax

„Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, pentru că politica se face cu compromisuri”

Ulterior, a mai spus Tomac la Digi 24, „poziția pe care PNL a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o atunci când a fost la consultări și, evident, în discuțiile ulterioare”.

Asta este un aspect extrem de important, pentru că eu nu am putut intra în toate aceste detalii atât timp cât am fost în negocieri.

Dar acum mi se pare extrem de important, pentru a limpezi odată pentru totdeauna propunerea în ceea ce mă privește pe mine și inclusiv cabinetul pe care l-am format, cu oameni foarte bine pregătiți în în toate domeniile, tocmai pentru a reuși să ne asumăm o serie de reforme într-un timp foarte scurt.

„Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, pentru că politica se face cu compromisuri” / Foto – Mediafax

Noi avem un calendar destul de strâns, pierdem miliarde de euro nerambursabili. Faptul că partidele au început campania electorală mult, mult prea devreme face foarte mult rău țării.

Dincolo de nemulțumirile, repet absolut justificate, ale partidelor politice, am avut o măsură extremă: o moțiune de cenzură produce efecte, sunt absolut de acord. Este legitim ca partidele să aibă poziție. Însă atunci când discutăm despre interesele României trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, pentru că politica se face cu compromisuri”, a mai spus Eugen Tomac la Digi 24.

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