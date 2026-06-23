Genul programului: ipocrizie. Cum a devenit justiția inamicul celor care până mai ieri ieșeau în stradă să o apere. După ce au aplaudat ani de zile condamnările adversarilor politici și făceau glume cu „statul paralel”, acum acuză sistemul că le fabrică dosare

„Unde-i statul paralel, că vreau să emigrez în el!” Este doar una din lozincile care au împânzit Piața Victoriei la protestele „Toți pentru justiție” din regimul Dragnea. Astăzi, atât activiștii din piață, cât și politicienii care defilau cu sloganul „Fără penali în funcții publice”, și-au schimbat la 180 de grade poziția față de justiție, care între timp a devenit „capturată” și au aflat, în sfârșit, unde e statul paralel.

Ipocrizia politică a ajuns la apogeu în aceste zile. Dacă pentru USR justiția este independentă doar atunci când adversarii politici – spre exemplu Liviu Dragnea, Victor Ponta sau Sorin Grindeanu – sunt luați în cilimator, atunci când Vlad Voiculescu, Clotilde Armand sau Dominic Fritz au probleme cu legea, aceeași justiție este „capturată” de sistemul care până mai ieri nu părea să existe. În galeria politicienilor care au crezut în justiție până când au fost chemați la audieri se află și Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

„DNA să vină să vă ia…”

România anilor 2018 – 2019 părea îngropată definitiv în mocirla corupției, iar „salvatorii” USR se transformaseră într-o portavoce care susținea lupta Justiției cu adversarii politici.

Atâta vreme cât liderii USR păreau intangibili și cu seriozitatea la purtător, sintagma „Fără penali în funcții publice” era, pentru mulți, un demers politic de amploare.

Totul s-a redus, însă, la o ipocrizie politică de proporții uriașe. (mai multe informații AICI)

Suntem în 2026, iar scenariul se repetă. USR „vede” corupție dacă este vorba despre adversari politici. În schimb, dacă reprezentanți ai partidului – chiar liderul Dominic Fritz – sau partenerii politici – vezi cazul liberalului Ciprian Ciucu – au probleme cu legea, totul se rezumă la „dosare politice” și lupta „sistemului” împotriva celor „cinstiți”.

Cu Voiculescu și Armand în „corzi”, USR-iștii au trecut la „cosmetizarea” luptei împotriva „penalilor”: „Fără mafii”

Sintagma „nimic nu este ceea ce pare a fi” se potrivește perfect cu „răsucirea” din 2025 a USR.

Inițiativa „Fără penali în funcții publice” a fost potrivită doar atâta vreme cât niciun reprezentant al partidului nu bătea drumuri pe la DNA sau nu intra în vizorul ANI.

Vlad Voiculescu și dosarul „Vaccinurilor”

Din anul 2023, Vlad Voiculescu, fost ministru USR al Sănătății, este urmărit penal în deja celebrul dosar al vaccinurilor.

Alături de el mai sunt urmăriți penal și Ioana Mihăilă, fost ministru USR al Sănătății, dar și fostul premier liberal Florin Cîțu. (acuzațiile DNA – AICI)

Pentru USR, o astfel de lovitură a răsturnat, dintr-o dată, întreg eșafodajul construit pentru a-i ataca permanent pe adversarii politici. Iar cazul „Voiculescu” nu a fost singurul.

Clotilde Armand și „războiul” pierdut cu ANI

Clotilde Armand, fost primăriță USR de la Sectorul 1, una dintre cele mai vocale voci ale partidului care „apără Justiția” doar atunci când nu sunt vizați chiar membrii săi, a dus un adevărat război cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

În decembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Clotilde Armand.

Instanța supremă a menținut raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Clotilde Armanf a fost declarată în incompatibilitate și conflict de interese.

În urma deciziei definitive, fosta primăriță a pierdut dreptul de a mai ocupa o funcție eligibilă. Clotilde Armand a pierdut mandatul de senator obținut ulterior. (alte detalii AICI)

Așa s-a ajuns la o altă sintagmă lansată de USR – „Fără mafii”.

„Fără penali în funcții publice” devenise o sintagmă periculoasă, atâta vreme cât chiar lideri USR erau vizați de dosare penale.

Cum au sărit useriștii în apărarea liberalului Ciprian Ciucu: „Folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere”

Cu doar trei zile înainte de Congresul Extraordinar al PNL, Ciprian Ciucu – primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL – a fost audiat la DNA.

A fost acuzat de luare de mită, apoi plasat sub control judiciar după 3 ore în care a dat explicații în fața procurorilor anticorupție. (toate detaliile AICI).

În urma acuzațiilor, Ciprian Ciucu – primar general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL – a renunțat la intenția de a deveni, la congresul PNL, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan.

După ce Ciucu a fost audiat la DNA, Cătălin Drulă – lider marcant al USR – a lansat ideea că totul este un „dosar politic”.

„Ce e limpede și nu mi se pare deloc o coincidență e că acest dosar bubuie astăzi public într-un moment politic tensionat și asta e îngrijorător. Nu știu acuzațiile în detaliu, dar momentul e suspect, și folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere am mai văzut-o”, a scris fostul lider al USR, Cătălin Drulă.

Raluca Turcan: „Statul este capturat”

După ce Ciprian Ciucu a decis să nu mai candideze la o funcție de conducere în PNL, Raluca Turcan a mes pe „linia” USR. Satul este „capturat”, iar Ciucu a demonstrat, prin această decizie, că este un „om de stat”.

„Gestul lui Ciprian Ciucu este gestul unui om de stat. Chiar dacă, uneori, statul este capturat de interese care îl îndepărtează de menirea sa, am credința că dreptatea va învinge. Nu pentru noi, oamenii politici. Ci pentru cei care aleg să își educe și să își crească copiii în această țară. România noastră”, a scris Raluca Turcan.

Cazul „Dominic Fritz”. Liderul USR este „hărțuit de Justiție”

Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, a fost declarat „în conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). O astfel de decizie înseamnă că edilul Timișoarei își pierde mandatul.

„Corul” USR a luat imediat „atitudine” și întreaga speță a fost prezentată într-o altă cheie publicului.

Dominic Fritz a scris pe Facebook că este „hărțuit de Justiție”.

a scris pe Facebook că este Tot liderul USR a transmis că el și partidul pe care îl conduce au ajuns pe lista „dușmanilor Justiției”, care ar fi fost întocmită de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Useriștii fac front comun în jurul lui Fritz, tot „sistemul” e de vină

Ministrul USR Radu Miruță a considerat că legile nu sunt bune. Dacă ar fi fost, Dominic Fritz nu ar mai fi avut probleme și nu ar mai fi fost în conflict de interese. „Multe legi lasă o marjă prea largă de interpretare”, s-a lamentat Miruță.

Ionuț Moșteanu, fostul ministru USR al Apărării , a ajuns direct la „securiști” . A acuzat Agenția Națională de Integritate (ANI) de „orbire selectivă”. (toate detaliile AICI

, a ajuns direct la . A acuzat Agenția Națională de Integritate (ANI) de „orbire selectivă”. (toate detaliile Iulian Lorincz – deputat USR Diaspora – a sărit și el în apărarea lui Dominic Fritz. Ar exista un „sistem” care se luptă cu USR. De ce se întâmplă asta? Pentru că USR ar fi refuzat să se integreze în acest „sistem” și atunci s-a transformat într-o „țintă” .

– a sărit și el în apărarea lui Dominic Fritz. Ar exista un care se luptă cu USR. De ce se întâmplă asta? Pentru că USR ar fi refuzat să se integreze în acest și atunci s-a transformat într-o . Irineu Darău, ministrul USR al Economiei, insistă că „sistemul” l-a învins pe Fritz, „s-a speriat” și îi pune „talpă după talpă”.

De altfel, Irineu Darău a prezentat pe pagina sa de Facebook un tablou general de-a dreptul apocaliptic. USR-iștii ar fi „intimidați”, dar nu vor renunța la „linia curajului” și vor susține „reforma profundă a statului”. Reformă să fie, este drept, dar iată că tocmai liderul USR a fost descoperit în conflict de interese. Iar Înalta Curte de Casația și Justiție a confirmat, definitiv, această situație.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi de nimeni şi de nimic! Vom continua pe linia curajului şi vom susţine reforma profundă a statului”, a scris Darău.

În cazul „Dragnea”, USR a aplaudat frenetic. Justiția era „independentă” și „imparțială”

Schimbarea de ton a useriștilor ține de un subiectivism politic demn de o cauză mai bună. În astfel de condiții, în funcție de interesele de partid, Justiția e „independentă” sau „capturată”.

Când Liviu Dragnea – fost lider PSD – a avut probleme în justiție, USR a fost o voce intransigentă și vehementă. În luna iunie a anului 2018, după condamnarea lui Dragnea în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare, USR a cerut public demisia imediată a acestuia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Atunci, Justiția a fost pe placul USR, era „independentă” și „imparțială”.

Cazul „Victor Ponta”. USR l-a atacat permanent pe fostul premier al României

La fel ca în cazul lui Liviu Dragnea, poziția USR față de Victor Ponta a fost una de o duritate maximă.

De-a lungul anilor, USR l-a inclus pe Victor Ponta în categoria politicienilor „penali”. Ponta nu a fost iertat de USR nici după ce a părăsit PSD și a înființat Pro România. USR a refuzat orice colaborare politică cu Ponta, etichetându-l drept un reprezentant al „sistemului corupt”.

În decembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe Victor Ponta în dosarul „Rovinari-Turceni”.

pe Victor Ponta în dosarul „Rovinari-Turceni”. Reprezentanții USR au subliniat că deciziile instanțelor trebuie respectate din punct de vedere juridi. Dar au menționat că decizia definitivă a instanței nu îi „spală” imaginea politică .

Scandalul „Nordis”. USR a apăsat din nou pedala „Justiția imparțială”

După ce a izbucnit scandalul „Nordis”, USR s-a transformat, din nou, în „luptătorul pentru apărarea Justiției”. Au fost luați în vizor Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

În acest scandal, USR a fost în pole-position de la bun început.

A acuzat „mașinațiuni de culise”, a cerut anchete ample și a îndreptat toate „tunurile” către PSD.

Uniunea Salvați România a depus solicitări oficiale către instituțiile statului – Inspectoratul de Stat în Construcții și ANPC).

Mai mult, USR a cerut și demisia lui Sorin Grindeanu din toate funcțiile publice, iar cazul „Nordis” a fost prezentat drept un exemplu de „corupție” cu „protecție politică”.